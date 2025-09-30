Reforma bugetarilor din SUA: 154.000 de angajați federali au demisionat în schimbul unor salarii compensatorii

Peste 150.000 de angajaţi federali vor ieşi săptămâna aceasta de pe statul de plată al guvernului SUA, după ce au acceptat să demisioneze în schimbul salariilor compensatorii. Este cea mai mare plecare în masă a funcţionarilor publici din ultimii aproape 80 de ani, transmite Agerpres. Administrația Trump vrea să reformeze uriașul aparat birocratic la nivel federal pentru a reduce deficitul bugetar.

Demisiile oficiale încep marţi pentru lucrătorii care au optat pentru un program de plecări care i-a menţinut pe statul de plată până în septembrie.

Demisiile în schimbul salariilor compensatorii sunt o piatră de temelie a eforturilor preşedintelui Donald Trump de a reduce forţa de muncă federală, combinând stimulente financiare cu ameninţări de concediere pentru cei care au refuzat oferta.

Mulţi şi-au părăsit agenţiile cu luni în urmă, potrivit biroului de resurse umane al guvernului federal, şi sunt practic în concediu plătit.

La Serviciul Naţional de Meteorologie, aproape 200 de persoane au acceptat salariile compensatorii în schimbul demisiei, ceea ce a dus la pierderea personalului tehnic care întreţine echipamentele de prognoză şi a multor meteorologi experimentaţi. „A provocat perturbări semnificative în birourile din întreaga ţară”, a declarat Tom Fahy, director legislativ al Organizaţiei Angajaţilor Serviciului Naţional de Meteorologie.

Fostul preşedinte democrat Bill Clinton deţine recordul de reducere a locurilor de muncă în sectorul public după cel de-al Doilea Război Mondial, dar acesta s-a întâmplat pe parcursul celor opt ani ai celor două mandate prezidenţiale. Clinton a supravegheat o reducere a forţei de muncă federale de peste 430.000 de angajaţi, adică aproximativ 20%. În acelaşi timp, însă, o econome înfloritoare şi un boom tehnologic au produs peste 22 de milioane de locuri de muncă în sectorul privat în timpul mandatului lui Clinton, iar reducerile sale la forţa de muncă federală nu au lăsat nicio amprentă vizibilă asupra pieţei muncii în general.

Aproape 4.000 de angajaţi NASA au acceptat cele două oferte de demisie în schimbul salariilor compensatorii făcute de administraţia Trump în ianuarie şi aprilie, a declarat Matt Biggs, preşedintele Federaţiei Internaţionale a Profesioniştilor şi Inginerilor Tehnici, un sindicat care reprezintă 8.000 de angajaţi NASA. „Agenţia pierde unii dintre cei mai străluciţi ingineri şi oameni de ştiinţă din lume, iar aceştia nu sunt înlocuiţi”, a spus Biggs.

Oferta de plecare în schimbul salariilor compensatorii care a fost acceptată de 154.000 de lucrători, a făcut parte dintr-o campanie mai amplă a lui Trump, şi a fostului său consilier miliardar, Elon Musk, care au susţinut că forţa de muncă federală a devenit prea mare şi prea ineficientă.

Conform celor mai recente cifre, Guvernul SUA a cheltuit 359 de miliarde de dolari pentru salariile şi beneficiile angajaţilor civili în anul bugetar 2023.

Printr-o combinaţie de salarii compensatorii, concedieri şi alte stimulente pentru ca angajaţii să demisioneze, administraţia Trump va concedia probabil aproximativ 300.000 de lucrători până la sfârşitul acestui an, a declarat şeful resurselor umane în august, ceea ce ar însemna o scădere de 12,5% a forţei de muncă federale faţă de ianuarie.

Demisiile în schimbul salariilor compensatorii vor genera economii anuale estimate la 28 de miliarde de dolari, a declarat McLaurine Pinover, purtătoare de cuvânt la Biroul de Personal şi Management, care se ocupă de problemele federale legate de resursele umane. Reuters nu a putut verifica independent dacă această cifră este corectă. „Programul de demisii a oferit o uşurare incredibilă contribuabilului american”, a spus Pinover.

Plecarea simultană a unui număr atât de mare de angajaţi de pe statul de plată federal este puţin probabil să afecteze rata şomajului la nivel naţional, deoarece forţa de muncă federală reprezintă mai puţin de 1,5% din totalul angajaţilor, potrivit Biroului de Statistică a Muncii.