Recomandări de lectură pentru pasionații de modă / Cele mai importante 7 titluri dacă vrei să te inițiezi în secretele industriei fashion

Într-un domeniu care se schimbă de la zi la zi, ba chiar de la oră la oră, cum este moda un lucru foarte important pe care trebuie să îl facem este să ne documentăm. Să citim, despre ce a fost și despre ce este, este un lucru foarte important atunci când vorbim despre o industrie așa de largă cum este moda. Despre designeri, despre istorie, trenduri și multe altele care fac această industrie una de suflet. Fie că ești doar pasionat, fie că îți dorești o carieră în modă, cititul despre modă este unul dintre cele mai bune moduri pentru a intra în această industrie. Câteva recomandări de cărți care îți asigură un insight în această lume sunt:

Moda – Istoria sa completă (Fashion – The Whole Story) de Marnie Fogg

Această carte cuprinde o scurtă istorie a modei încă din Antichitate și până în zilele noastre. Cu texte bine documentate și peste 1000 de imagini representative vă poartă într-o poveste care începe din Grecia și Roma Antică, la straiele de curte ale dinastiei Tang din China, textilele amerindiene, la perioada Renașterii, a Romantismului, Belle Epoque sau Art Deco, revoluția industrial, până la rivalitatea dintre Paul Poiret și Coco Chanel, la pret-a-porter-ul de astăzi și colecțiile haute couture pe care le vedem în prezent sau supra numitul streetwear cartea ne transpune într-o lume complexă a acestei industrii.

Cartea poate fi cumpărată aici

12 creatori care au schimbat istoria – Bertrand Meyer – Stabley

Publicată în 2015 de un jurnalist al revistei ELLE Franța pasionat de celebrități și de modul lor de a se integra, memorabil și distinct, în cotidian, cartea ne vorbește minuțios despre 12 creatori care au schimbat și și-au lăsat amprenta asupra istoriei, de atunci și până atunci. Charles Frederick Worth, Paul Poiret, Jean Patou, Cristobal Balenciaga, Christian Dior, Hubert de Givenchy, Pierre Cardain, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix și nu în ultimul rând Jhon Galliano sunt cei 12 creatori despre care se vorbește în cartea menționată. De la Lagerfeld care a făcut înconjurul caselor de modă de lux și a rămas în amintirea pasionaților de modă ca împăratul stilului, un monument în toată puterea cuvântului, la teribilistul și rebelul de Galliano, creatorul defilărilor spectaculoase, la Jean Paul Gaultier, bărbatul cu o mie de muze și Christian Dior, pasionatul și obsedatul de propriile creații, în special rochiile sale.

Cartea poate fi cumpărată aici

12 creatoare care au schimbat istoria – Bertrand Meyer – Stabley

În aceeași notă cartea cu 12 creatoare de modă care au schimbat istoria le prezintă pe nimeni altele decât Coco Chanel, Vivienne Westwood, Elsa Schiaparelli, Nina Ricci, Miuccia Prada, Carven, Rose Bertin, Madame Gres, Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Madeline Vionnet și Sonia Rykiel. Câteva dintre ele sunt nume de care poate mulți nu ați auzit, dar cu singuranță după citirea acestei cărți veți înțelege importanța lor în lumea modei. De la couturiera lui Marie – Antoniette Rose Bertin, la Queen Viv, regina modei din Londra, diva excentricilor, la rivalitatea dintre Chanel și Schiaparelli până la inovatoarea Miuccia Prada. O carte care nu vorbește doare despre cunoscutele creatoare de modă pe care le știm astăzi, dar și despre cele care au pus bazele modei pe care o avem și astăzi.

Cartea poate fi cumpărată aici

The Little Dictionary of Fashion – Christian Dior

Publicată prima dată în anii ’50, o carte plină de sfaturi care transcend timpul a fost republicată în 2007 cu prilejul expoziției Golden Age of Couture care celebra 50 de ani de la “The New Look” din 1947, de la Victoria and Albert Museum din Londra. Cartea asigură că fiecare femeie va știi cele trei fundamente ale modei respectiv: simplitate, îngrijire și bun gust. Un dicționar, la propriu, care vorbește oferă sfaturi și un fundament pentru fiecare subiect ales. Doar la litera “A” găsim accesorii, accent, adaptare și multe altele. O carte care vorbește despre subiecte care au trecut testul timpului și care vor râmâne mereu în modă precum frumusețea și stilul.

Cartea poate fi cumpărată aici

The Little Guides to Style… – Emma Baxter Wright și Karen Homer

O serie de 4 cărți fiecare aparținând unei case de modă celebre respectiv Chanel, Dior, Gucci și Prada. Cărți pocket-size care povestesc despre istoria fiecărei case de modă, cu poze și ilustrații este o lectură ușoară pentru cei ce vor să afle istoria din spatele a 4 dintre cele mai mari branduri de lux care transcend timpul și-au menținut statutul încă din secolul trecut. Ca și continuare la cele 4 mici ghiduri pentru cei pasionați și de alte case de modă colecția celor două autoare se continuă și cu branduri precum Louis Vuitton, Gucci, Balmain, Givenchy, Schiaparelli sau Yves Saint Laurent. Ba mai mult o altă autoare, Darla-Jane Gilroy scrie în aceeași manieră despre Christian Louboutin sau Burberry.

Cărțile pot fi cumpărată aici

Colecția Catwalk – Thames & Hudson

Louis Vuitton, Versace, Chanel, Prada, Dior, Vivienne Westwood, Chloe, Yves Saint Laurent și Givenchy sunt numele pe care colecția Catwalk le reprezintă. Fiecare dintre cele 8 cărți oferă o perspectivă unică asupra fiecărei case de modă, dar și o istorie completă a brandului în sine, de la momentul fondării acestuia până la directorii de creație care și-au lăsat amprentele asupra brandului la ce este acum, acestea toate înainte să ni se ofere o prezentare completă a colecțiilor prezentate în ordine cronologică. O serie completă de cărți pline de imagini cu colecțiile celebrilor designeri de la înființare și până acum sunt o idee bună pentru o lectură mai mult plină de poze, dar care să ne lase cu o idee despre fiecare brand în parte.

Cărțile pot fi procurate de pe Zara Home, Libristo.ro sau de pe site-ul oficial al editurii Thames & Hudson.

O nouă victimă a modei – Ovidiu Buta

O carte nou ieșită pe piață, scrisă de către cel mai mare critic de modă al României, care oferă o perspectivă nouă asupra modei, datorită familiarității sale cu marii creatori și marile colecții din ultima jumătate de secol. O carte care oferă judecăți de valoare, norme informate, dar și de cunoaștere a ceea ce este clasic în modă și a trendurilor acesteia. Se regăsesc analize și prezentări unice și savuroase ale numelor mari din lumea modei internaționale precum Jean Paul Gaultier, Miuccia Prada, Yves Saint Laurent, dar și nume marcante românești precum Doina Levintza sau Dan Coma. Mai mult, cartea are și o latură practică în care stilistul celebru ne oferă sfaturi, cu clarificări și argumente, pentru a ne îmbrăca mai bine. O adevărată enciclopedie a modei, scrisă de unul din titanii industriei de modă din România.

Cartea poate fi cumpărată aici

Notă: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media&Communication la Istituto Marangoni di Design Londra