RECHIZITORIU Petrecerile cu droguri din casa lui Vlad Pascu, descrise de participanți: se consuma de la cocaină și canabis până la metamfetamină, oxicodonă și fentanil / Mama lui ar fi știut că este consumator de droguri

Vlad Pascu, autorul accidentului din stațiunea 2 Mai în care doi tineri au murit, a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri. Potrivit rechizitoriului procurorilor, consultat de G4Media.ro, mai mulți tineri din anturajul lui Vlad Pascu au dat declarații în calitate de martori în care au descris petrecerile cu droguri din casa acestuia. Se consuma de la cocaină și canabis până la metamfetamină, oxicodonă și fentanil, iar mama lui Pascu ar fi știut că acesta este consumator de droguri, susțin martorii audiați.

Procurorii susțin că, din probele administrate, a rezultat că, pe fondul unor probleme emoționale survenite într-un context familial marcat de divorțul părinților, în jurul vârstei de 13 ani, Vlad Pascu a început să consume într-o primă fază droguri de risc, apoi droguri de mare risc, înconjurându-se de un anturaj compus din persoane de vârsta lui cu preocupări similare, dar și din persoane care îi furnizau o gamă variată de droguri de la canabis până la cocaină, amfetamină, fentanil și oxicodonă.

„Consumul constant de droguri a marcat evoluția personală a inculpatului, care a dezvoltat un comportament de tip histrionic, favorizat și de accesul la o serie de resurse materiale peste media socială. Un cumul de factori de natură bio-psiho-socială, ce țin de personalitatea inculpatului, de abilitățile sale de adaptare și gestionarea a stresului, de circumstanțele sociale și materiale în care a trăit, a stat la baza etiologiei comportamentului infracțional al inculpatului Pascu Matei Vlad”, susțin procurorii.

Tipul de comportament histrionic manifestat în timp Vlad Pascu a fost confirmat și de martorii Marei Ahmed, Bîțică Andrei Cătălin, Damian Claudia, Ene Mario, Anghel Rafael George, care au interacționat cu inculpatul în circumstanțele care au dus la producerea accidentului rutier din 2 Mai, din noaptea de 18-19 august 2023, când inculpatul a consumat droguri de risc și mare risc și a deținut în vederea consumului propriu droguri de mare risc, după care a condus un autoturism sub influența stupefiantelor și a produs un accident rutier soldat cu moartea a două victime, se arată în rechizitoriu.

Potrivit declarațiilor martorilor, „în mod frecvent, inculpatul avea inițiativa organizării unor întruniri în imobile deținute de părinții lui, cu ocazia cărora se consumau diferite feluri de droguri de risc și mare risc, respectiv cannabis, cocaină, fentanyl, oxycodonă amfetamine și derivate ale acestui drog”.

Din anturajul apropiat al lui Vlad Pascu făcea parte și Tudor Duma Tudor zis Maru, cercetat în stare de arest preventiv pentru comiterea în formă continuată a infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc.

Declarațiile martorilor:

Martorul Rareș Ion: „Îl cunosc pe Pascu Vlad Matei din toamna anului 2019, l-am cunoscut la el acasă pe str. Tipografilor. La acel moment eu mă aflam singur în Piața Romană și am sunat un prieten care mi-a spus să vin acasă la Pascu Vlad. Atunci, în 2019, acasă la Pascu Vlad mai era un băiat pe nume Eric, posibil să fi fost și Duma Tudor, zis ”Maru” și atât. Până prin 2020 am fost ”tovarăș” cu Pascu Vlad, adică am fost mai apropiați, ieșeam prin parc, fumam cannabis împreună, ascultam muzică la el acasă pe Tipografilor, după care, în mod constant, Pascu Vlad și Duma Tudor făceau mișto de mine. Rebeca s-a cunoscut cu Pascu Vlad prin septembrie 2020, într-o zi, când eu, Rebeca Lăzărescu și Duma Tudor am plecat din Floreasca spre Mall Promenada, acolo unde Rebeca a făcut cunoștință cu Pascu. Din septembrie 2020 eu am mers de câteva ori acasă la Vlad Pascu și uneori era acolo și Duma Tudor. Pe acolo se perindau, de regulă, zeci de persoane printre care și Petre Ștefan, artistul, o fată Alexandra, o fată Oana, un alt băiat, Tudor, un băiat Călin. De fiecare dată când eu am fost acasă la Vlad Pascu se consumau droguri de genul: cocaină, ecstasy, benzodiazepine, cannabis, 2 C-B (o substanță psihoactivă), LSD, ciuperci halucinogene, ketamină, iar de la finalul lui 2021 și oxicodonă, fentanil. Prima dată am consumat fentanil când eram acasă la mama lui Pascu Vlad, pe (…), din ce îmi amintesc, lângă o ambasadă, în zona Aviatorilor. Vlad era singur acasă, am ieșit pe terasă amândoi și mi-a dat să consum o pastilă de fentanil. Nu mi-a dat o stare de euforie, dar m-am simțit mult mai calm.”

În seara zilei de 13 aprilie 2023, Vlad Pascu a scos capsulele de oxicodonă dintr-un blister, le-a pisat, apoi le-a pus pe masa din sufragerie pentru ca cei prezenți la el acasă să cunsume aspirând drogurile pisate pe cale nazală. Tot atunci, Tudor Duma zis Maru a pus la dispoziția participanților la petrecere metamfetamină cristal, din care Vlad Pascu a făcut un amestec cu oxicodonă, pe care i l-a dat spre consum Rebecăi Lăzărescu, care este minoră, arată anchetatorii.

Martorul Rareș Ion: „În seara zilei de 13.04.2023 (…) am văzut că Pascu Vlad avea o cutie întreagă de oxicodonă, a scos o folie din cutie, a pisat câteva comprimate și le-a pus pe masa din sufragerie. Ne-a zis să luăm din ele și să tragem. Duma Tudor nu avea droguri la el, ci stătea după Vlad Pascu să tragă și el de la Pascu câteva linii de oxicodonă. Am văzut pe cutia de oxicodonă că era înscrisă concentrația, 80 mg.

(…)Nu am auzit niciodată de la Vlad Pascu că ar fi luat xanax de la mama lui. Din ce știu eu, Vlad Pascu nu a avut rețetă de xanax și nu știu ce alte rețete a avut sau nu a avut Vlad Pascu.

În noapte de 13 pe 14 aprilie am tras oxicodonă eu, Duma Tudor, Pascu Vlad și Rebeca Lăzărescu, ceilalți care erau acolo nu au tras. Pascu și Rebeca s-au dus sus în cameră, eu am mai rămas până pe la 23:30, am stat mai mult de frică pentru Rebeca, pentru că voiam să o fac să plece din împrejurarea aceea. Rebeca era foarte drogată și a refuzat să plece cu mine. De altfel, în noaptea de 13 pe 14 Rebeca s-a julit foarte tare la genunchi, iar a doua zi nu își amintea în ce împrejurări s-a lovit la genunchi, am întrebat-o și eu și mama ei. La ora 23:30 eu am plecat împreună cu Pavel și cu Culea Anton.(…)”

Întrebat fiind dacă mama lui Vlad cunoștea despre faptul că Vlad consuma droguri, martorul a declarat: „Da, cunoștea, pentru că Vlad mi-a povestit că se mai certa cu mama lui la telefon, pentru că mama lui îi reproșa consumul de droguri. Am asistat într-o împrejurare când mama lui Vlad l-a sunat pe acesta și i-a reproșat că a consumat droguri în apartamentul de pe (…), unde era instalată o cameră de supraveghere pe care mama lui Vlad ne văzuse și pe mine și pe Vlad având un comportament specific consumului de droguri.”

Aspectele relatate de martorul Rareș Ion au fost confirmate de declarațiile martorilor Culea Anton Adrian și Vlădescu Pavel Pantazi Ion și de Lăzărescu Rebecca Ioana, se arată în rechizitoriu.

Cu ocazia petrecerii din noaptea de 13-14 aprilie 2023,după ce au consumat împreună oxicodonă și metamfetamină, Vlad Pascu și Rebeca Lăzărescu au filmat un videoclip care a fost ulterior postat pe YouTube și care a apărut în mass-media după accientul din 2 Mai, în care cei doi, „aflați sub influența vădită a stupefiantelor, își afirmau calitatea de consumatori de Oxycodonă ( drog de mare risc,opioid sintetic ale cărui efecte sunt,potrivit studiilor științifice,de două ori mai puternice decît ale heroinei),fiind vizibile efectele pe care drogurile le aveau asupra comportamentului lor”.