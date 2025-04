Realitatea, amendată din nou cu suspendarea emisiei pentru 10 minute. „Este momentul să dăm un mesaj mai consistent acestei instituții pentru abandonarea rolului de jurnalist în favoarea celui de propagandist”

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis o sancţiune drastică pentru Realitatea Plus, televiziune care i-a făcut campanie intensă fostului candidat Călin Georgescu. După mai multe amenzi maxime, postul a fost sancţionat cu suspendarea emisiei pentru 10 minute pentru campania făcută lui Călin Georgescu în toată luna februarie, scrie Pagina de Media.

Concret, suspendarea emisiei înseamnă că postul, în locul programului obişnuit, va difuza pentru 10 minute, în prime-time, textul sancţiunii de la CNA.

De menţionat că CNA a decis mai multe sancţiuni pentru numeroase emisiuni din luna februarie.

Mircea Toma, membru CNA, a fost cel care a propus sancţionarea şi a avut în vedere „două pachete de emisiuni dedicate campaniei politice a domnului Călin Georgescu”, promovarea intensă a boicotării multinaţionalelor şi promovarea unor manifestaţii la care a fost prezent şi Călin Georgescu.

Sancţiunea a fost dată pentru emisiunile Deschide lumea din 8 februarie, Newsroom din 9 februarie, Realitatea zilei din 21 februarie, Ediţie specială din 22 februarie şi Realitatea zilei din 23 februarie.

Mircea Toma, membru CNA:

„Este vorba despre două pachete de emisiuni dedicate campaniei politice a domnului Călin Georgescu, care este beneficiarul sprijinului postului, pentru două campanii de imagine pe care le realizează: una se petrece în zilele din 8 şi 9 februarie, când a fost o campanie de boicotare a magazinelor, asumată de post prin discursul moderatoarelor care îndeamnă lumea la boicot, jduecă din poziţia iniţiatorilor, iar politicianul beneficiază de spaţiu larg de emisie în care apare el cu un discurs sigur la fel de emoţionant în care ne spune cum suntem furaţi de străini.

La asta se adaugă şi o megamobilizare a postului pentru sprijinirea unor manifestaţii în stradă, mă rog, în piaţă, în care jurnaliştii postului sunt practic partenerii de campanie politică a lui Georgescu. Ei sunt cot la cot, se îmbrăţişează, se pupă cu candidatul. Sunt uracţi pe tribună, doar ei nu şi alte posturi de televiziune, îmbrâncesc jurnaliştii de la alte posturi de televiziune, mă rog astea sunt colaterale. Dar în principiu ce se întâmplă este că se pompează din răsputeri imagine în această persoană care a fost candidat şi era la data la care se petrec evenimentele.”

Mircea Toma a mai precizat că CNA a sancţionat în repetate rânduri postul pentru „alianţa explicită” pe care a făcut-o. „Asumată explicit de moderatoarea Anca Alexandrescu care a spus: noi suntem cei care asigurăm platformă politică candidatului şi politicianului Călin Georgescu, noi suntem primii care facem asta, nicio altă instituţie media nu poate pretinde că face sacrificiile pe care le facem noi. Asumarea campaniei politice a acestui personaj este veche, a fost sancţionată. Consider că am depăşit nivelul sancţiunilor financiare şi consider că este momentul să dăm un mesaj mai consistent acestei instituţii pentru abandonarea rolului de jurnalist în favoarea celui de propagandist”

CNA a mai dat şi o amendă de 50.000 de lei pentru numeroase atacuri şi dezinformări la adresa preşedintelui interimar ilie Bolojan, o amendă de 10.000 de lei pentru dezinformări despre Cătălin Stribelea şi Cristian tudor Popescu şi două somaţii.

