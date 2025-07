Reacţii vehemente în CSM față de măsurile ce ar urma să fie luate de Guvern: acuzații privind o „campanie de linșaj” împotriva magistraturii ori „sfidarea ordinii de drept”

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au avut, miercuri, în cadrul şedinţei plenului, o serie de reacţii în legătură cu măsurile ce ar urma să fie implementate de Guvern în ceea ce priveşte sistemul judiciar, acuzând printre altele, o „campanie de „linşaj” împotriva magistraturii, transmite Agerpres.

Judecătoarea Laura Radu, membru al Consiliului, a afirmat că se urmăreşte înlocuirea legilor ţării cu legile pe care guvernanţii şi le doresc.

„Au trecut două săptămâni de la data la care Guvernul în funcţie a depus jurământul în faţa preşedintelui României şi aş vrea să încep cu formula jurământului din Constituţie, articolul 82 şi 104, 104 pentru membrii Guvernului, care face trimitere la articolul 82. În formula jurământului se regăseşte următoarea asumare: jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale ale cetăţenilor. Aşa şi-au început mandatul membrii Guvernului. Noi constatăm de două săptămâni că nu se respectă legile ţării pentru că nu convin guvernanţilor şi de fapt ceea ce se urmăreşte este înlocuirea legilor ţării cu legile pe care guvernanţii şi le doresc. Mie aceasta mi se pare o sfidare a ordinii de drept în momentul de faţă, pentru că, înainte să fie stat social, România este stat de drept, aşa începe articolul 1 din Constituţie”, a declarat Laura Radu.

Ea a catalogat drept „incalificabil, din punctul său de vedere, să se ajungă să se îndrepte „ostilitatea puterilor” – legislativă şi executivă – împotriva celeilalte puteri – judecătorească, şi, în acelaşi timp, să „ostilizezi” întreaga societate faţă de magistratură.

Tot în cadrul şedinţei, judecătorul Claudiu-Marian Drăguşin a acuzat o campanie de linşaj împotriva magistraturii.

„Consiliul Superior al Magistraturii este singura instituţie din justiţie care şi-a îndeplinit toate jaloanele încă de acum şase luni. Tot ce a promis sistemul, prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru procesul de aderare la OCDE a fost îndeplinit. Celelalte instituţii din justiţie mai au jaloane şi sunt încă sub monitorizare. (…) Rămăsesem cu impresia că funcţionarea statului de drept este o linie roşie şi pentru Comisia Europeană şi pentru procesul de aderare la OCDE. Această campanie de linşaj (…) împotriva magistraturii va avea o consecinţă cu privire la eficienţa justiţiei, cu privire la modul în care lucrează şi în care îşi desfăşoară activitatea colegii noştri”, a spus Claudiu Drăguşin.

Vicepreşedintele CSM, procurorul Claudiu-Constantin Sandu, a susţinut că nu este vorba despre un linşaj, în condiţiile în care de ani de zile rezultatele muncii magistraţilor conduc, în cele mai multe cazuri, „la salvarea inculpaţilor de rang înalt de la pedeapsa penală”.

„Ar trebui să vedem şi bârna din ochiul nostru înainte să vedem paiul din ochiul vecinului. (…) Nu ştiu dacă acest Consiliu este cel mai îndreptăţit să critice sau să vorbească despre încălcarea legii, în condiţiile în care a declanşat procedura de ocupare a funcţiei de preşedinte al Înaltei Curţi prin încălcarea legii. S-a vorbit despre un linşaj la adresa magistraţilor. Nu sunt de acord cu acest termen, nu se poate spune că este un linşaj, în condiţiile în care de ani de zile rezultatele muncii noastre conduc, în cele mai multe cazuri, la salvarea inculpaţilor de rang înalt de la pedeapsa penală. Este normal ca în cadrul societăţii să existe o puternică dezamăgire faţă de activitatea magistraţilor, chiar dacă ne convine sau nu acest lucru, pentru că aceasta este realitatea”, a afirmat vicepreşedintele CSM.

El a adăugat că este de acord cu pensionarea magistraţilor la vârsta de 65 de ani.

„Este eronat să vii din doi în doi ani şi să ataci această problemă a pensiilor magistraţilor, în condiţiile în care în 2023 am adoptat o lege pe care Uniunea Europeană a agreat-o şi care este în vigoare şi produce efecte în acest moment, dar, pe de altă parte, există nişte principii sănătoase care se discută acum în mediul public, iar această pensionare la 65, cu care eu personal sunt de acord, trebuie să vină cu o normare a muncii pe care noi, Consiliul, trebuie să ne-o asumăm, astfel încât pensionarea unui magistrat la vârsta la care se pensionează un magistrat european să vină şi cu un volum de muncă similar unui magistrat european, care să îţi permită la 65 de ani să mai beneficiezi de o perioadă rezonabilă de timp de o pensie”, a subliniat Claudiu-Constantin Sandu.

Preşedintele Consiliului, Elena-Raluca Costache, a ţinut să răspundă la o serie de afirmaţii făcute de membrii CSM în cadrul şedinţei de plen.

„Chestiunea declanşării procedurii pentru ocuparea funcţiei de preşedinte la Înalta Curte – nu am vătămat pe nimeni. Chestiunea combaterii corupţiei, că nu facem totul, apropo de bârna din ochiul nostru, nu facem tot ce ţine de noi să combatem corupţia din România. S-a punctat aici chiar de către o colegă procuror, de doamna Emilia Ion, lucrăm cu ce ni se serveşte, legislativ vorbind. Ce putem noi să facem? Să ne ducem în Parlament, cum ni s-a sugerat şi să facem noi legile acolo? Ajungem la haos. Chestiunea pensiilor mai mari decât salariul în plată. Mai sunt câteva, pentru că sunt colegii care nu au ieşit la pensie, au ales să rămână şi sunt pe legea veche, anterioară Legii 282 din decembrie 2023. Nu putem să extrapolăm, nu putem să generalizăm cele câteva exemple care au mai rămas şi care mai funcţionează în sistem şi să spunem: toţi care ies la pensie ies cu pensii mai mari decât salariul, e altă minciună”, a punctat şefa CSM.

Elena Costache a afirmat că, având în vedere volumul de activitate din sistemul judiciar, e posibil ca magistraţii să nu mai apuce vârsta de 65 de ani la care s-ar putea pensiona.

„Prin tot ceea ce facem şi ceea ce am spus şi prin tot ceea ce solicităm să se întâmple asta facem, ne gândim la cei care rămân că nu vor mai apuca 65 de ani, asta apropo şi de vârsta de pensionare dacă suntem de acord cu 60, cu 65, nici nu mai are importanţă cu ce suntem noi de acord, în condiţiile volumului de activitate la care am făcut referire atât noi, judecătorii, cât şi colegii procurori. Cum să rezişti într-un astfel de sistem de justiţie cu aproape 3.000 de dosare pe an?”, a spus Costache.