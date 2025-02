Războiul din umbră al Rusiei împotriva Occidentului: Serviciile de spionaj rusesc au înființat în 2023 o nouă unitate obscură care execută atacuri secrete în Europa – WSJ

Serviciile de spionaj ale Rusiei au o nouă unitate obscură care țintește Occidentul cu atacuri secrete în Europa și în alte părți, spun oficiali occidentali din domeniul informațiilor, citați de Wall Street Journal (WSJ).

Cunoscută sub numele de Departamentul de Sarcini Speciale, aceasta are sediul în cartierul general al serviciilor de informații militare ruse, un complex întins din sticlă și oțel de la periferia Moscovei, cunoscut sub numele de „acvariu”. Operațiunile sale, care nu au fost raportate anterior, au inclus tentative de asasinat, sabotaj și un complot de a pune dispozitive incendiare pe avioane.

Crearea departamentului reflectă poziția de război a Moscovei împotriva Occidentului, au declarat oficialii. Acesta a fost înființat în 2023 ca răspuns la sprijinul occidental pentru Ucraina și include veterani ai unora dintre cele mai îndrăznețe operațiuni clandestine ale Rusiei din ultimii ani, potrivit a doi șefi europeni ai serviciilor de informații și altor oficiali americani, europeni și ruși din domeniul securității.

Kremlinul consideră că Occidentul este complice la atacurile Ucrainei împotriva Rusiei, cum ar fi sabotarea conductelor Nord Stream, uciderea unor înalți oficiali de la Moscova și loviturile ucrainene cu rachete occidentale cu rază lungă de acțiune, potrivit acestor oficiali. Ucraina a negat că ar fi în spatele sabotajului conductelor Nord Stream.

„Rusia crede că se află în conflict cu ceea ce numește «Occidentul colectiv» și acționează în consecință, până la a ne amenința cu atacul nuclear și a-și consolida armata”, a declarat James Appathurai, adjunct al secretarului general adjunct al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, responsabil cu războiul hibrid.

„Acestea sunt, ca de obicei, acuzații complet nefondate”, a reacționat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Noul departament, care este cunoscut oficialilor serviciilor secrete occidentale prin acronimul său rusesc SSD, este considerat a fi în spatele unei serii de atacuri recente împotriva Occidentului, inclusiv tentativa de asasinare a directorului executiv al unui producător german de arme și un complot de a pune dispozitive incendiare pe avioanele folosite de gigantul de transport DHL.

SSD a reunit diverse elemente ale serviciilor de informații ale Rusiei. A preluat unele competențe de la FSB, cel mai mare serviciu de informații al țării, și a absorbit Unitatea 29155, despre care serviciile de informații occidentale și oficialii de aplicare a legii spun că se află în spatele otrăvirii în 2018 a unui agent dublu rus, Serghei Skripal, în Regatul Unit.

SSD are cel puțin trei sarcini generale, potrivit oficialilor serviciilor de informații occidentale: săvârșirea de omoruri și sabotaje în străinătate, infiltrarea în companii și universități occidentale și recrutarea și instruirea agenților străini. Departamentul a încercat să recruteze agenți din Ucraina, din țările în curs de dezvoltare și din țări considerate prietenoase cu Rusia, precum Serbia. Departamentul conduce, de asemenea, un centru de operațiuni speciale de elită, cunoscut sub numele de Senezh, unde Rusia își antrenează o parte din forțele speciale.

Doi bărbați – col. gen. Andrey Vladimirovich Averyanov și adjunctul său, lt. gen. Ivan Sergeevich Kasianenko – supraveghează operațiunile SSD. Averyanov, un veteran al războaielor cecene din Rusia, este căutat de poliția cehă pentru rolul său presupus într-o operațiune de aruncare în aer a unui depozit de muniții în 2014, un atac care a ucis două persoane. Președintele Vladimir Putin i-a acordat cea mai înaltă distincție a Rusiei, medalia de Erou al Rusiei, ca urmare a implicării sale în ocuparea și anexarea Crimeei.

Oficialii serviciilor secrete occidentale au declarat că sunt convinși că adjunctul său, Kasianenko, a coordonat operațiunea de otrăvire a lui Skripal și a fiicei sale, Iulia, în Regatul Unit. Ambii au supraviețuit otrăvirii, dar au fost grav răniți. O a treia femeie a murit după ce a luat o sticlă de parfum contaminată cu otravă. Rusia a negat implicarea în otrăvire.

Rolul lui Kasianenko include supervizarea operațiunilor secrete din Europa și preluarea operațiunilor paramilitare ale mercenarilor Wagner în Africa după uciderea fondatorului său, Evgheni Prigozhin, în 2023. Detalii despre rolul lui Kasianenko nu au fost raportate anterior.

Kasianenko s-a născut în 1975 în Kazahstan, pe atunci parte a Uniunii Sovietice. Cunoscut pe plan intern sub inițialele KIS, el s-a alăturat serviciilor de informații militare ruse, cunoscute sub numele de GRU, după ce a servit în forțele aeriene ale Rusiei.

Vorbitor de persană, care a operat la Teheran sub pretextul unei misiuni diplomatice, Kasianenko a fost implicat recent în facilitarea unui transfer de competențe și tehnologie din Rusia către Iran, potrivit unor oficiali europeni din serviciile de informații. Teheranul furnizează drone și rachete pentru războiul Moscovei în Ucraina.

Kasianenko a fost identificat anterior de Christo Grozev, un jurnalist de investigație, într-un raport pentru publicația de știri online The Insider. Grozev a declarat că a identificat inițial agenții GRU după o scenă dintr-un documentar recent despre conducerea talibanilor în Afganistan, „Hollywoodgate”. El a reușit apoi să obțină înregistrările telefonice ale unuia dintre agenți, care au arătat că acesta a interacționat cu Kasianenko.

În decembrie, Uniunea Europeană a sancționat o unitate a departamentului, fără a identifica SSD prin nume, pentru orchestrarea de „lovituri de stat, asasinate, atentate cu bombă și atacuri cibernetice” în Europa și în alte părți. Statele Unite au inculpat membri ai SSD pentru acuzații similare în decembrie. Departamentul de Stat oferă o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru orice informații despre cinci membri acuzați de atacuri cibernetice asupra Ucrainei.

Potrivit oficialilor americani și europeni, activitățile ostile ale SSD au atins apogeul vara trecută, dar s-au diminuat recent. În opinia celor doi șefi ai serviciilor de informații europene, încetinirea activității ar putea avea drept scop crearea unui spațiu diplomatic pentru ca Moscova să negocieze cu noua administrație americană.

În mai, serviciul de securitate al Ucrainei a declarat că a dejucat un complot al Rusiei de a incendia mai multe supermarketuri și o cafenea. Ucraina a declarat că planul a fost coordonat de maiorul Iuri Sizov.

Oficialii serviciilor secrete occidentale au declarat că Sizov, care este ofițer în Senezh, care acum face parte din SSD, a coordonat o altă operațiune câteva zile mai târziu pentru a incendia un mall din capitala poloneză Varșovia. De atunci, el a fost sancționat de UE pentru rolul său în aceste comploturi.

Apoi, în iulie, dispozitive incendiare similare care au fost trimise prin DHL s-au aprins în centrele de tranzit din Leipzig, Germania, și Birmingham, Anglia. Dacă unul dintre dispozitive s-ar fi aprins în timpul unui zbor, ar fi putut doborî avionul, a declarat în octombrie Thomas Haldenwang, fostul șef al agenției interne de informații a Germaniei, în fața parlamentarilor. Acest lucru nu s-a întâmplat doar pentru că un zbor de legătură a întârziat, iar dispozitivul s-a declanșat în timp ce se afla la aeroport, a spus el.

Oficialii din domeniul securității au declarat că dispozitivele incendiare care s-au aprins în iulie păreau să facă parte dintr-un test pentru amplasarea unor dispozitive similare în avioanele cu destinația America de Nord. În luna august, au fost trimise în liniște avertismente principalelor companii de transport maritim, companii aeriene și aeroporturi, iar unele dintre acestea au îmbunătățit controalele de securitate, potrivit oficialilor și reprezentanților industriei familiarizați cu procedurile.

Detaliile complotului, care a fost descoperit la sfârșitul verii 2024, au fost raportate pentru prima dată de Wall Street Journal. Amenințarea a fost evaluată ca fiind atât de mare încât consilierul pentru securitate națională de atunci, Jake Sullivan, și șeful Agenției Centrale de Informații (CIA), William Burns, i-au sunat pe liderii ruși în august și le-au cerut să oprească atacul, potrivit oficialilor americani și ruși. Apelurile au fost raportate pentru prima dată de New York Times.

Oficiali occidentali din domeniul securității susțin că două dispozitive incendiare au făcut parte dintr-o operațiune SSD menită să provoace incendii în avioanele cu destinația SUA și Canada. Anchetatorii spun că dispozitivele erau ascunse în aparate de masaj electric.

Sullivan l-a sunat pe Yuri Ushakov, un consilier al lui Putin și fost ambasador în SUA. Burns l-a sunat pe omologul său, Sergei Naryshkin, precum și pe cel mai înalt oficial rus din domeniul securității, Sergei Șoigu, potrivit a trei persoane familiare cu conversațiile.

Atât Șoigu, cât și Ushakov, care se numără printre puținii oficiali cu acces regulat la Putin, au negat că ar fi avut cunoștință de complotul DHL, au declarat aceste persoane.

SSD operează sub ordinele generale ale lui Putin, dar comandanții ar putea să nu solicite aprobarea pentru operațiuni specifice, au declarat oficiali occidentali și ruși.

Departamentul s-a concentrat în special asupra Germaniei deoarece Rusia consideră această țară ca fiind o verigă slabă în NATO, din cauza dependenței sale de energia rusească, a anxietății crescânde cu privire la escaladarea nucleară și a simpatiei pentru Rusia în rândul unor politicieni și alegători, potrivit unor oficiali europeni, americani și ruși din serviciile de informații.

În luna mai a anului trecut, agenți ai SSD au incendiat o fabrică din Berlin deținută de Diehl, o companie care furnizează sisteme de armament Ucrainei, potrivit oficialilor americani și europeni din domeniul serviciilor de informații și al securității.

Aproximativ în aceeași perioadă, serviciile secrete americane au informat Germania că au descoperit un plan de asasinare a unor lideri ai industriei europene de armament, inclusiv Armin Papperger, directorul executiv al Rheinmetall, cel mai mare furnizor de muniție de artilerie către Ucraina și care construiește, de asemenea, o fabrică de tancuri în țara devastată de război.

Pompierii din Germania lucrează pentru a stinge un incendiu la o fabrică care furnizează sisteme de arme Ucrainei. Oficialii occidentali spun că agenții SSD au provocat incendiul.

Au avut loc atacuri și în alte părți ale Europei. În iunie, autoritățile franceze au arestat un cetățean cu dublă cetățenie, ucraineană și rusă, după ce o bombă improvizată a explodat în camera sa de hotel. Autoritățile franceze l-au pus sub acuzare pentru terorism, afirmând că plănuia să bombardeze un magazin de bricolaj.

Unii parlamentari și oficiali din domeniul securității au cerut Occidentului să intensifice eforturile secrete ca răspuns la operațiunile Rusiei.

Statele Unite ar trebui să își intensifice și să își valorifice propriile activități clandestine, inclusiv în Rusia și în jurul acesteia, pentru a descuraja alte agresiuni din partea Kremlinului, a declarat Nick Thompson, un fost ofițer paramilitar CIA.

Această afirmație a fost reluată de senatorul Tom Cotton (R., Ark.), președintele Comisiei pentru informații a Senatului, care a declarat într-o audiere recentă că CIA „trebuie să devină mai îndrăzneață și mai inovatoare în acțiunile secrete”.

Appathurai, oficialul NATO, a avertizat că SUA și aliații săi trebuie să adopte o mentalitate de război „în întreaga societate” pentru a răspunde. A eșuat să facă acest lucru în fața agresiunii crescânde a Rusiei ar fi periculos, a spus el.