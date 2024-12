Rava și Babasha, printre cei mai ascultați artiști ai anului 2024 în România pe Spotify/ Care sunt cele mai ascultate piese și podcasturi din 2024 pe Spotify

Spotify Wrapped este, probabil, cel mai așteptat eveniment anual al platformei suedeze de streaming. Această opțiune, care apare mereu spre sfârșit de an, le arată utilizatorilor ce au ascultat pe Spotify în anul repsectiv, dar și care sunt cele mai ascultate piese și podcasturi la nivel național și mondial.

Anul acesta Spotify Wrapped a ieșit ceva mai târziu decât de obicei spre nemulțumirea utilizatorilor, care s-au mai plâns și că ediția de anul acesta nu a fost la fel de complexă ca cea din trecut.

Întocmai ca anul trecut, artiștii de trap și de manele domină topul ascultărilor pe Spotify în România.

Lista cu cei mai ascultați 10 artiști pe Spotify în România în 2024 arată cam așa:

1. Rava

2. Tzanca Uraganu

3. Iuly Neamțu

4. Denis Ramniceanu

5. Travis Scott

6. Babasha

7. Oscar

8. Bogdan DLP

9. Ian

10. Dani Mocanu

Cele mai ascultate 10 piese pe Spotify în România în 2024 sunt următoarele:

1. Baklava, de la Gya și Babasha

2. Păi naa, de la Babasha

3. Burj Khalifa, de la Tzanca Uraganu

4. Amo, Amo, de la Babasha

5. Vorba Francezului, de la Tzanca Uraganu

6. Who, de la Jimin

7. Ciocolata, de la Tzanca Uraganu

8. Nebunia lui Babasha, de la Babasha

9. FEIN, de la Travis Scott

10. Hai să ne iubim ca nemții, de la Dani Mocanu

La nivel global, cel mai ascultat artist în 2024 pe Spotify a fost Taylor Swift, podiumul fiind completat de The Weekend și Bad Bunny. Întregul top 10 arată cam așa:

1. Taylor Swift

2. The Weekend

3. Bad Bunny

4. Drake

5. Bille Eilish

6. Travis Scott

7. Peso Pluma

8. Kanye West

9. Ariana Grande

10. Feid

Pe lângă muzică, utilizatorii Spotify ascultă și multe podcasturi pe platformă, astfel că Spotify Wrapped include și date despre cele mai ascultate podcasturi de pe Spotify la nivel global sunt:

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Huberman Lab

4. This Past Weekend/ w Theo Von

5. The Diary of a CEO

6. Serial Killers

7. Relatos de la Noche

8. Crime Junkie

9. Cafe Com Deus Pai

10. El Podcast de Marian Rojas Estape

Controversa cu muzica generată de inteligența artificială

Ca în aproape orice domeniu, inteligența artificială și-a făcut simțită prezența și în muzică anul acesta, platforma Spotify fiind ținta unei „conspirații” conform căreia și-ar genera propria muzica cu ajutorul AI pentru a face mai multe streamuri. deși copreședintele platformei susține că nu.