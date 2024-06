VIDEO Artiști celebri care s-au declarat fani ai manelelor: De la Snoop Dogg și Bregovic, până la Norig și jucătorii de la Inter Milano

Invitarea manelistului Babasha de către trupa Coldplay la concertul din București a atras atenția din nou asupra modului în care acest tip de muzică e recepționat în străinătate. G4Media vă prezintă câteva exemple de artiști străini care au adoptat manelele.

Celebrul Snoop Dogg s-a filmat în urmă cu câțiva ani în timp ce ascultă o manea românească. Rapperul american Snoop Dogg a postat pe Instagram un video în care ascultă o manea românească, cântată de Florin Salam, însă nu este singurul exemplu de artiști celebri care au cântat sau și-au manifestat aprecierea față de acest gen muzical.

Maneaua apreciată de Snoop Dogg se numește „Acum după pandemie” și a fost lansată în vara anului 2020, iar postarea americanului a adunat numeroase comentarii de la români, care au recunoscut piesa și au fost surprinși de alegerea făcută de rapper.

Calvin Cordozar Broadus Jr., cunoscut sub numele de Snoop Dogg, a devenit cunoscut în anul 1992, când a cântat împreună cu Dr.Dre o piesă pentru filmul „Deep Cover.

Sârbul Goran Bregovic s-a declarat și el impresionat de manele în mai multe rânduri. În 2011, tot Florin Salam era cel care îl introducea pe artistul sârb în muzica tânguitoare ce amintește de orient.

„Este o alegere naturală să îl aleg pe Florin. L-am cunoscut pe youtube. Când am ascultat prima data manele eram într-un club in București și a fost impresionant. Este o muzica țigănească noua”, spune Bregovic care anunța un proiect alături de Florin Salam.

Goran susținea atunci că îi place acest gen de muzică și îi prevedea un viitor stralucit. „Cred că nu suntem departe de momentul în care Europa va recunoaște faptul că rădăcinile culturii europene se bazează și pe cultura țigănească”.

Norig este o franţuzoaică mai puțin cunoscută publicului românesc, însă prezența sa în emisiunea Vocea României au făcut-o celebră și la noi. Primul său album “Gadgi” a fost lansat în anul 2006, iar de atunci a mai lansat încă 2 materiale discografice în care abordează manelele.

Ea declară că s-a îndrăgostit de acest gen muzical și a avut de atunci sute de concerte în Franţa. Franţuzoaica a declarat ca s-a îndrăgostit de muzica ţigănească după ce a văzut un film românesc. De atunci şi-a dedicat cariera acestui gen.

Artista nu cunoaşte deloc limba română, și a învăţat versurile pe de rost.

Un videoclip în care Narcis de la Bărbulești, un interpret de manele, cânta la o nuntă din România, a devenit viral peste ocean în decembrie 2022, după ce un actor de la Hollywood l-a postat pe pagina sa de Instagram.

Tyrese Gibson, actorul american cunoscut pentru rolul lui Roman Pearce din “The Fast and the Furious”, a publicat videoclipul pe pagina sa de Instagram, iar reacțiile au fost pozitive, videoclipul devenind viral nu numai pe contul lui Gibson, dar și pe TikTok.

Fanii l-au apreciat pentru timbrul vocal al românului, comparându-l chiar cu Beyonce, potrivit ISE.ro.

„Omg, nu pot să cred asta [dacă îl cunoașteți, vă rog să îl etichetați. Dumnezeule, vreau să aud mai mult vocea dvs. Mulțumesc mamei @kimburrelllove pentru că mi-a trimis asta, whoa whoa whoa!”, este mesajul pe care actorul l-a postat în descrierea videoclipului.

Mutarea lui Costi Ioniță în America cu aproape un deceniu în urmă a fost probabil un factor foarte important pentru schimbarea influențelor în cultura muzicală de peste Ocean.

Colaborarea cu artiștii Faydee, Shaggy și Mohombi, rezultată în melodia ”Habibi”, compusă de Costi Ioniță a reprezentat începutul „manelizării” Americii. Videoclipul a strâns pe canalul „Forzza Music” 221 de milioane de vizualizări, adică de unsprezece ori populația României.

Artistul român a fost difuzat la radiourile americane, a apărut în emisiuni cunoscute în toată lumea și s-a întâlnit cu cei mai cunoscuți artiști de pe glob. De menționat faptul că producătorul constănțean a fost nominalizat chiar și la premiile Grammy pentru albumul lui Shaggy, „Summer in Kingston”, prezent în categoria „Cel mai bun album raggae”. Două piese compuse de pe acest album au fost compuse de Costi Ioniță – „Dame” si „Fired Up”.

Hakan Çalhanoğlu’s influence on this squad must be talked about. Always playing “Made in Romania” 🤣 pic.twitter.com/rIHZ7A1vnM — Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 22, 2024

Internazionale Milano a sărbătorit pe ritmul manelei ”Made in Romania”, cântată cu mai mulți ani în urmă de Ionuț Cercel, câștigarea campionatului, la finalul acestui sezon.

Jucătorii au sărbătorit cucerirea celui de-al 20-lea titlu inițial pe gazon, alături de suporteri, apoi s-au retras în vestiar, unde au făcut o horă a bucuriei pe ritmuri de manele românești. Și la petrecerea de la restaurant s-a cântat tot „Made în România”.

„Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan suntem made in Romania (iali iali iali), chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean suntem made in Romania (iali iali iali), da dumla dumla da da dumla dumla da, daga dumla dumla da made in Romania. Nu contează cine ești sau ce limbă vorbești, asta e țara ta, România”, s-a auzit la microfon în timp ce fotbaliștii de la Inter Milano s-au încins într-o horă „nebună”, cântând la unison.

Cel care a venit cu maneaua lui Ionuț Cercel în vestiar pentru a sărbători titlul este mijlocașul Hakan Calhanoglu. Unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei Italiei, aceasta a recunoscut că „Made în România” este melodia lui preferată. „Pasiunea mea este muzica, îmi place mult muzica. Melodia mea preferată acum este «Made în România». O știți? Iali-iali-iali”, a spus Calhanoglu Hakan, dând din cap în timp ce fredona! Inter Milano a devenit a doua echipă din istoria fotbalului italian care atinge borna de 20 de titluri cucerite, după Juventus Torino, campioană a Italiei de 36 de ori.