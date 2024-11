Ratingul pentru filmul “Return of the Jedi” a fost schimbat din cauza violenței

Star Wars Episode VI: Întoarcerea lui Jedi a fost clasificat de la U la PG din cauza violenței și a unei scene care îl arată pe Han Solo înghețat, arată BBC.

Filmul a primit calificativul U „universal” de la British Board of Film Classification (BBFC) când a fost lansat în 1983. Dar acum a fost reevaluat, organismul de clasificare hotărând că „detaliile și intensitatea generală” a violenței din film înseamnă că ar trebui să primească o clasificare PG, care înseamnă îndrumare parentală.

Cel mai recent raport anual al BBFC a precizat că ratingul a fost schimbat din cauza „violenței și amenințărilor” din film, în ciuda faptului că acestea sunt „compensate de umor și de un accent pus pe loialitate în adversitate”. Ratingul U înseamnă că un film este potrivit pentru toate categoriile de public cu vârsta peste patru ani.

Return of the Jedi a fost cel de-al treilea film Star Wars care a fost lansat. În raportul său anual din 2023, BBFC a declarat: „Această continuare a aventurii sci-fi se referă la eroi rebeli care trebuie să-și salveze prietenii înainte de a se confrunta cu o armată inamică intimidantă.

„Pe lângă luptele cu arme cu laser, luptele aeriene și scenele de luptă care includ utilizarea ocazională de arme improvizate, o persoană cade spre o moarte presupusă, dar nevăzută, un răufăcător torturează un personaj prin electrocutare repetată, iar un erou taie mâna unui răufăcător la încheietura mâinii într-o scenă cu detalii limitate.

„Un răpitor încearcă să își hrănească prizonierul cu un monstru și există alte scene de amenințare care implică bombe, ostatici și un erou care este înghețat de viu.”

Filmul îl vede pe Han Solo, interpretat de Harrison Ford, încarcerat în camera de carbon după ce a fost înghețat de Darth Vader în prequel-ul The Empire Strikes Back din 1980, care este clasificat ca PG, pentru a testa dacă procesul îl va captura în siguranță pe Jedi Luke Skywalker, interpretat de Mark Hamill.

Return of the Jedi nu a fost singurul film reclasificat în cele mai recente modificări. Abba – The Movie, lansat în 1978, a fost, de asemenea, reclasificat de la U la PG din cauza „referințelor sexuale ușoare și a limbajului” într-un titlu și versuri de cântec „sugestive”, a discuției despre un „termen sexual” și a membrilor trupei care vorbesc despre faptul că unul dintre ei a primit titlul de „cel mai sexy fund”.

BBFC a remarcat, de asemenea, că filmul conține „limbaj vulgar moderat”.Aceasta a declarat că secvențele „nu se mai încadrează în standardele noastre la U”, în ciuda menținerii ratingului inițial pentru lansările video și teatrale din 1987 și 2008. Alte filme care au fost reclasificate au fost Black Narcissus din 1947, care a trecut de la U la PG din cauza „amenințării ușoare, violenței, imaginilor sângeroase scurte și discriminării”, și Higher Learning din 1995, care a trecut de la 15 la 18 pentru „violență sexuală”.

