Rareș Bogdan: PNL are propriile propuneri pentru funcția de comisar european, la Agricultură pe Daniel Buda sau Dan Motreanu, iar la Extindere Siegfried Mureșan și Rareș Bogdan

Eurodeputat și prim vice-președinte PNL, Rareș Bogdan spune că România nu poate fi condiționată să propună „o doamnă” pentru poziția de Comisar European, pentru că două mandate consecutiv au fost propuse femei, Corina Crețu și apoi Adina Vălean.

„România n-are nicio motivare sau vreo condiționare că trebuie să fie neapărat o doamnă comisar european. Am fost singura țară care timp de două mandate am oferit această posibilitate… Trebuie să fie un om foarte bun. Deci, România nu e încorsetată de această măsură și sigur că liderii politici vor juca/negocia…”, a spus Rareș Bogdan în emisiune la Digi24.

Premierul Marcel Ciolacu (PSD) a explicat în mai multe rânduri că nominalizarea pentru poziția de comisar european este atributul său, astfel că eurodeputatul Victor Negrescu a fost deja pentru un portofoliu economic.

Rareș Bogdan respinge însă varianta Negrescu subliniind că Ciolacu are un „atribut scriptic” în nominalizarea comisarului european și că în realitate o nominalizarea e posibilă doar cu acordul PNL, având în vedere că liberalii sunt parte din grupul european PPE, din care face parte și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Și președintele grupului PPE Manfred Weber este în strânsă legătură cu președintele PNL, Nicolae Ciucă, iar președintele României Klaus Iohannis duce propunerea în Consiliul European.

„Președintele grupului PPE, Manfred Weber este în relație deschisă cu președinte PNL. Atât Iohannis în Consiliu, cât si premierul României care face scriptic propunerea, cât si președintele PNL Nicolae Ciucă vor avea un rol în desemnarea comisarului”, a mai spus Rareș Bogdan, adăugând că PNL are propria listă de propuneri care sunt discutate în coaliția de guvernare.

„PNL are două poziții, două opțiuni de comisari, pentru Agricultură, unde îl avem pe Daniel Buda și Dan Motreanu, și pentru Extindere, un portofoliu care are relevanță, și unde îl avem pe Siegfried Mureșan și Rareș Bogdan. Este lista PNL nu a lui Rareș Bogdan. Iar PNL are dreptul să aibă aceste opțiuni”, a comentat Rareș Bogdan.

Întrebat dacă aceste propuneri au fost discutate la ultima ședință de coaliție, Rareș Bogdan a spus că „sunt discuții” care au fost discutate. La ședința de astăzi nu a participat pentru că a fost plecat din țară.