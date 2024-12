Rareș Bogdan, gâtuit de emoție de mila patronului Maricel Păcuraru, care i-a plătit salariul la Realitatea Plus când era în pușcărie / Realitatea a fost tribuna lui Călin Georgescu și AUR / PNL a plătit aproape 8 milioane de lei la Realitatea doar în primăvară

Europarlamentarul Rareș Bogdan, care a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte PNL după eșecul de la alegerile prezidențiale, a plâns joi seară în timpul unei intervenții în direct la postul Realitatea Plus, potrivit Hotnews. Bogdan, care a plecat și din funcția de șef al PNL Diaspora după ce a ratat depunerea listei de candidați, s-a emoționat când a vorbit despre Maricel Păcuraru, patronul de facto al Realitatea Plus, despre care a spus că a susținut financiar postul cât a fost în pușcărie.

În noiembrie 2014, Păcuraru a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu şi spălare de bani în dosarul Poşta Română, într-un dosar instrumentat de DNA. La acel moment, Rareș Bogdan era una dintre vedetele postului.

„În momentul în care Maricel Păcuraru a fost condamnat a vrut să stea de vorbă cu un singur om. M-a chemat. Erau toate televiziunile afară. Poliția. M-am dus. M-a chemat, eram vedeta postului și mi-a zis: Rareș, vreau să te rog un singur lucru, să nu lași steagul, continuă aceeași politică – eram în război deschis cu Victor Ponta, Liviu Dragnea – și că nu vei ceda, la orice amenințare, vei răspunde cu capul sus. Omul mergea la pușcărie (moment în care vocea lui Bogdan Rareș se frânge) Și mi-a mai zis ceva: Dacă ai nevoie, pentru că nu veți avea suficienți bani să vă plătiți salariile, vii tu personal sau vorbești cu Dana, soția lui, vii personal la mine și te asigur că din banii pe care familia mea îi are voi plăti salariile jurnaliștilor”, a spus Rareș Bogdan, potrivit Hotnews.

Vezi video mai jos de la 1.07:44:

Realitatea PLUS e televiziunea care l-a promovat constant pe candidatul anti-european și anti-NATO Călin Georgescu, precum și candidații partidului extremist AUR.

PNL a plătit în campanie electorală din primăvară, când Rareș Bogdan era prim-vicepreședinte și candidat la europarlamentare, aproape 8 milioane de lei către Realitatea PLUS, potrivit Snoop.

Păcuraru a făcut închisoare după ce fost găsit vinovat, alături de fostul director general al Poştei Române, Mihai Toader, de un prejudiciu de peste 14,3 milioane de lei (aproape 3 milioane de euro). El și-a ispășit pedeapsa la Penitenciarul Poarta Albă alături de fostul ministru Miron Mitrea, pe care apoi l-a cooptat invitat permanent la Realitatea Plus.

Acum însă, Păcuraru e pe cale să scape de acea condamnare definitivă. Miercuri, 11 decembrie, Tribunalul Bucureşti a anulat condamnarea lui Maricel Păcuraru pe motiv că infracţiunea de abuz în serviciu prin încălcarea de legislație secundară a fost dezincriminată și i-a ridicat sechestrul instituit pentru recuperarea prejudiciului de 3 milioane de euro Decizia nu este definitivă. Motivația instanței? În 2016, CCR (din care făcea partea și fostul șef DNA Daniel Morar) a dezincriminat abuzul în serviciu prin încălcarea de legislaţie secundară. În baza deciziei CCR, Maricel Păcuraru a cerut în instanţă să îi fie anulată condamnarea.

Maricel Păcuraru mai este judecat pentru un prejudiciu de 5 milioane de euro într-un dosar privind Loteria Română, iar următorul termen este pe 3 februarie 2025. Dosarul a fost deschis de DNA în 2015, în urmă cu 9 ani.

În acest moment există alte două dosare care privesc afaceri ale lui Păcuraru și familiei sale.

Primul a fost deschis de DNA în vara anului 2022, după ce fostul șef al aeroportului l-a denunțat la DNA pe patronul postului Realitatea Plus, acuzându-l că voia acțiunile aeroportului la Romprest. Fostul director al Companiei Naționale Aeroporturi București, George Dumitru Dorobanțu, a depus un denunț în care acuză că un apropiat al lui Maricel Păcuraru (”participant la emisiuni ale Realitatea Plus”) i-a transmis în mai multe discuții că șeful Realitatea Plus voia ca șeful aeroportului să îi servească interesele în Consiliul de Administrație al firmei Romprest, unde Compania Națională de Aeroporturi București (CNAB) deține 10% din acțiuni, iar Păcuraru controlează 42% prin firma Detaco Ltd.

Dosarul deschis de DNA în iulie 2022 este în continuare in rem (privește fapte, nu persoane), potrivit informațiilor oficiale.

G4Media a scris încă din decembrie 2022 că Realitatea Plus a declanșat o campanie media împotriva ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. G4 Media a scris atunci că miza campaniei declanșate de Realitatea PLUS, post de televiziune controlat de Maricel Păcuraru, împotriva ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, este încercarea de a-l determina pe liderul PSD să accepte vânzarea celor 10 procente deținute de Compania Națională Aeroporturi București la Romprest, astfel încât patronul de la Realitatea să le cumpere, să devină acționar majoritar și să preia controlul asupra companiei.

Pentru Maricel Păcuraru (deține prin fiul său 42,6% din Romprest) cumpărarea celor 10% este esențială, pe fondul conflictului cu celălalt acționar minoritar, gruparea Adimi-Drăcea (deține 43,7% din companie de salubritate). Compania Națională Aeroporturi București se află în subordinea ministerului transporturilor condus de Sorin Grindeanu. Prin urmare, o eventuală decizie de vânzare a acțiunilor are nevoie de gir politic.

Un al doilea dosar vizează modul în care fiul lui Maricel Păcuraru a cumpărat cu doar 100 de dolari canadieni firma care deținea 42,69% din Romprest, deși cu un an înainte vânzătorul cerea 15 milioane de euro pe acțiuni. Tranzacția este investigată încă din 2023 de de Poliția și Parchetul Capitalei, potrivit informațiilor G4Media.

Maricel Păcuraru a acordat AUR împrumuturi în campania electorală pentru alegerile europarlamentare, potrivit informațiilor G4Media. În octombrie 2024, G4Media a scris că Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a refuzat să deconteze o sumă de peste 2 milioane de euro cerută de AUR pentru cheltuielile realizate de candidați la alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie, au declarat surse oficiale pentru G4Media. AUR a contestat administrativ raportul și urmează, cel mai probabil, o luptă în instanță.

Realitatea Plus a fost amendată și pentru preluarea narativelor propagandei ruse. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat în neoimebrie 2023 cu 20.000 de lei postul Realitatea Plus pentru o emisiune realizată de Alexandra Păcuraru, fata lui Maricel Păcuraru, potrivit unui comunicat al instituției.

Păcuraru a reluat în emisiunea sa narative utilizate în mod frecvent de propaganda rusă referitoare la presupusa prigoană a autorităților ucrainene față de minoritățile naționale.