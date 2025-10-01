G4Media.ro
Raport la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iași: Achiziții făcute „la…

spital Sfânta Maria Iaşi
sursa foto: captura video

Raport la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași: Achiziții făcute „la liber”, plăți peste contracte și servicii inexistente / Aici au murit 7 copii în urma unor posibile infecții nosocomiale

Un raport recent la Camerei de Conturi Iași scoate la iveală probleme grave în modul în care sunt gestionate achizițiile la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, anunță Ziarul de Iași.

Auditorii au descoperit plăți făcute peste valoarea contractelor, facturi achitate fără acoperire legală și servicii de curățenie decontate fără a fi confirmate ca efectuate.

Raportul este unul limitat, nu se referă la activitatea extinsă a instituției, și s-a făcut punctual în urma unor reclamații primite de Camera de Conturi Iași. În perioada vizată în raport la conducerea spitalului se afla Alina Belu, recent înlocuită din funcție.

Valoarea totală a neregulilor constatate se ridică la 55.227,91 lei, bani publici care ar trebui recuperați.

Raportul recomandă „stabilirea persoanelor răspunzătoare” și „recuperarea integrală a plăților nelegale și a prejudiciilor aduse entității”. În termeni simpli, asta înseamnă că spitalul a plătit pentru servicii mai mult de trei ori valoarea contractuală, a achitat facturi fără acoperire legală și a acceptat decontarea unor lucrări care nu au fost confirmate. Având în vedere caracterul limitat al raportului nu putem ști dimensiunea reală a neregulilor, iar sumele despre care se face vorbire sunt mici față de rulajul înregistrat de Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași.

