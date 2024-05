Rămăşiţe umane descoperite în planşeul unei foste şcoli dintr-o comună bistrițeană / Clădirea a fost cumpărată recent de un fost deputat

Firma care lucrează la reabilitarea clădirii în care a funcţionat vechea şcoală din comuna bistriţeană Livezile, aflată în prezent în proprietate privată, a descoperit, vineri, rămăşiţe umane în planşeul imobilului, despre care se crede că ar fi vechi de zeci de ani, transmite Agerpres.

Anunţul descoperirii a fost făcut de către actualul proprietar al clădirii, Ionuţ Simionca, care este şi secretarul general al PMP şi fost deputat de Bistriţa-Năsăud.

„Câteodată, viaţa te pune în nişte situaţii absolut incredibile. În primă instanţă, nu ştii cum să reacţionezi. Asta mi s-a întâmplat mie astăzi. Vă spun şi vouă o poveste neverosimilă. În urmă cu ceva ani, am cumpărat clădirea abandonată a şcolii din comuna Livezile. Aici, învăţasem eu în copilăria mea. Relativ recent, m-am decis să o consolidez şi renovez. Am apelat la o firmă de construcţii în acest sens. Astăzi, în timp ce verificau structura de rezistenţă a planşeului, muncitorii au descoperit rămăşiţe umane vechi de aproximativ 100 de ani. Evident, am urmat urgent căile legale şi am luat legătura cu autorităţile cărora le-am comunicat despre descoperirea ciudată făcută. Chiar îmi doresc foarte mult să văd dacă pot fi identificate persoanele în cauză, pentru că am sentimentul că este o parte de istorie importantă pe care echipa de construcţii a găsit-o dintr-o întâmplare”, a scris Simionca pe Facebook.

Clădirea în care a funcţionat vechea şcoală din comuna Livezile este un imobil cu un etaj, construit în stil săsesc, şi se află în prezent într-o stare avansată de degradare.