Rafael Nadal surprinde la doar câteva luni după retragere: „Nu-mi lipsește tenisul deloc, zero”

Rafael Nadal, fostul mare campion spaniol, a declarat, la doar câteva luni de la retragere, că nu simte lipsa tenisului. Declarațiile au fost făcute în cadrul Galei Trofeelor Laureus, desfășurată la Madrid, unde Nadal a fost premiat pentru impresionanta sa carieră.

„Adevărul este că nu îmi lipseşte tenisul. Zero. Nu îmi lipseşte deloc. Dar nu pentru că am terminat obosit de tenis sau de lupta împotriva tenisului, deloc.

Mi-am încheiat cariera fericit şi, dacă aş fi putut, aş fi continuat, pentru că îmi plăcea ceea ce făceam, era pasiunea mea şi asta a fost aşa toată viaţa mea.

Doar că atunci când îţi dai seama că, fizic, nu mai poţi face asta… încerci să închizi acel capitol, iar eu l-am închis.

Am întârziat să iau decizia finală pentru că aveam nevoie de timp să fiu sigur că este cea corectă. Ce ar fi fost greu ar fi fost să stau pe canapea şi să mă întreb dacă ar trebui să mai încerc să joc

Când am văzut că organismul meu nu se va recupera la nivelul de care aveam nevoie pentru a continua să mă bucur pe teren, am luat decizia de a mă opri.

De aceea nu-mi lipseşte, pentru că am terminat cu liniştea de a şti că am dat totul şi că organismul meu nu mai putea da mai mult”, a precizat Rafael Nadal.

Spaniolul în vârstă de 38 de ani, câştigător a 22 de trofee de Grand Slam, dintre care 14 doar la Roland Garros, la Paris, a mai precizat în dialogul cu presa că urmărește în continuare meciuri de tenis, plus rezultatele, în fiecare săptămână.

