Rafael Nadal a fost un partener „oribil” de antrenament, spune John Isner

Rafael Nadal a spus adio tenisului la finalul anului trecut, dar poveștile din jurul carierei fantastice a ibericului ies în continuare la iveală. Astfel, Nick Kyrgios susține afirmațiile lui John Isner conform cărora ibericul era un partener „oribil” de antrenament.

În cadrul podcastului „Nothing Major”, John Isner le-a povestit fanilor tenisului cum Nadal „i-a ruinat” o sesiune de antrenament.

Se întâmpla la China Open în 2017, iar Rafa a cerut să se antreneze cu americanul. John spune că o astfel de cerință nu se poate refuza, iar „Big John” s-a trezit pe teren împotriva unui Nadal care s-a comportat la fel precum la un meci oficial.

Totul a fost la un nivel incredibil de intensitate, iar Rafa a lovit mingea puternic și aspru ca și când meciul s-ar fi jucat pe tabloul principal al unui turneu de tenis.

Spaniolul a jucat fiecare punct de parcă ar fi fost ultimul și a dorit (exact cum o făcea în partidele oficiale) să câștige cât mai multe puncte.

Semifinalist la Wimbledon în 2018, Isner spune că este „oribil să te antrenezi cu el (n.r. cu Rafa). Lovește mingea atât de tare și vrea să câștige fiecare punct”, mărturisește John Isner.

„Rafa m-a rugat să mă antrenez cu el… E ciudat, am văzut tragerea la sorți și m-am întrebat: Asta face el? Anticipează că vom juca în sferturile de finală?

Și când am început să mă gândesc la asta, mi-am zis: Da, exact asta făcea. Voia să-mi vadă jocul, serviciul, cum lovesc mingea pe terenul de antrenament”, completează Isner.

Nick Kyrgios a reacționat pe rețelele sociale la comentariul făcut de Isner: „Pot confirma. A zdrobit mingea în antrenament, groaznic”, alături de un emoticon care râde.

Nadal și Isner chiar s-au întâlnit în sferturile de la China Open, ediția din 2017, iar Rafa a avut câștig de cauză, scor 6-4, 7-6(0).

În total, ibericul și americanul s-au intersectat de nouă ori între 2010 și 2022, scorul fiind de 8-1 în favoarea lui Nadal. Singurul succes al lui „Big John” a venit la Laver Cup, în 2017.

„Rafael Nadal is horrible to practice with” – John Isner revisits hitting session with Spaniard https://t.co/5OxqIWjCcj

— Tennis Tracker (@TrackerTennis) March 21, 2025