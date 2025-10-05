„Putin pur şi simplu râde de Occident”: Zelenski critică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Occidentului după un nou atac masiv al Rusiei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de ‘răspunsuri reale’ din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone şi rachete, transmite dpa, citată de Agerpres.

‘Din nefericire, nu există o reacţie adecvată, puternică a lumii la tot ce se întâmplă’, a spus Zelenski în mesajul său video zilnic, remarcând amploarea şi îndrăzneala în creştere ale atacurilor.

‘Aceasta este exact de ce (preşedintele rus Vladimir) Putin o face: pur şi simplu râde de Occident, de tăcerea lui şi de absenţa contramăsurilor decisive’, a adăugat liderul ucrainean.

‘Rusia încearcă în mod deschis să distrugă infrastructura noastră civilă şi chiar acum, înaintea iernii, ia la ţintă infrastructura de gaze, generarea şi transportul de electricitate’, a afirmat el.

Armata rusă a atacat Ucraina în cursul nopţii cu 53 de rachete şi câteva valuri de drone. Cinci persoane au fost ucise – patru în regiunea vestică Lvov şi una în Zaporijia – şi 18 rănite.

La Lvov a fost vorba despre cel mai mare atac în această regiune de la începutul războiului, potrivit guvernatorului Maksim Kozîţki.

Conform primarului Andrii Sadovî, un complex industrial a luat foc după atac. O altă întreprindere industrială a fost vizată în regiunea Vinniţa (centru-est).

Zelenski s-a arătat nemulţumit şi de faptul că dronele de atac ruseşti conţin componente ‘care sunt în continuare livrate din ţări occidentale şi diferite ţări vecine cu Rusia’.

El şi-a exprimat uimirea că, şi după mai mult de trei ani şi jumătate de război, nu este clar cum să fie oprită furnizarea acestor componente critice.

‘Cele aproape 500 de drone pe care ruşii le-au folosit astă-noapte conţin peste 100.000 de componente fabricate în străinătate’, a exemplificat Zelenski.

Conform AFP, armata rusă a raportat că a lansat în cursul nopţii ‘un atac masiv cu ajutorul unor arme de înaltă precizie’, precum rachete Kinjal, asupra unor ‘întreprinderi ale complexului militaro-industrial ucrainean şi a infrastructurilor de gaze şi energetice care le asigurau funcţionarea’.