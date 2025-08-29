Putin îşi bate joc de eforturile de pace în Ucraina, susţine şefa diplomaţiei UE

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene Kaja Kallas a condamnat vineri cu fermitate loviturile aeriene ruse asupra Kievului soldate joi cu cel puţin 23 de morţi şi a îndemnat la adoptarea de noi sancţiuni împotriva Moscovei, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

„Aceste atacuri arată că Putin pur şi simplu îşi bate joc de orice fel de eforturi de pace care se fac”, a declarat Kallas, la sosirea la o reuniune informală de două zile a miniştrilor UE ai apărării şi de externe, care are loc la Copenhaga.

„Ceea ce trebuie să facem este să creştem presiunea supra Rusiei”, a spus ea, adăugând că noi sancţiuni împotriva exporturilor energetice ale Rusiei şi a serviciilor financiare „le vor face rău cel mai mult”.

Pe lângă măsurile punitive împotriva Rusiei, Kaja Kallas a solicitat ţărilor UE să continue să furnizeze arme Kievului.

„Ucraina are nevoie de tot sprijinul militar acum”, a declarat ea.

Miniştrii veniţi în capitala Danemarcei vor discuta şi despre garanţiile de securitate pentru Ucraina odată ce războiul se încheie.

UE poate susţine Kievul continuând să instruiască militarii ucraineni şi stimulând dezvoltarea industriei de apărare a ţării, pe lângă angajamentele unor state membre individuale, a spus şefa diplomaţiei comunitare.

Kallas a recunoscut totuşi că ziua de după încheierea războiului „nu este aproape, dacă te uiţi la ceea ce face Putin”.