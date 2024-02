Putin i-a vândut lui Carlson o mulțime de gogoși în interviul acordat pe care acesta le-a înghițit pe nemestecate / Fact check The Times

Interviul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, cu jurnalistul american Tucker Carlson a inclus o serie de acuzații cunoscute, dintre care niciuna nu a fost contestată. Afirmațiile reflectă convingerea lui Putin că Occidentul este o forță conspirativă și cinică, hotărâtă să slăbească Rusia și să stabilească o hegemonie globală. The Times examinează câteva dintre cele mai contestate declarații ale liderului rus.

Occidentul a renegat înțelegerea de a nu extinde NATO

În timpul negocierilor cu Mihail Gorbaciov cu privire la reunificarea Germaniei în 1990, James Baker, secretarul de stat al SUA, a încercat să calmeze temerile sovietice privind o prezență a NATO în fosta Germanie de Est controlată de sovietici, sugerând că alianța nu se va extinde „nici un centimetru spre est”.

Putin susține că aceasta a fost o asigurare mai largă de a nu extinde NATO, în timp ce analiștii occidentali spun că ideea s-a aplicat în special Germaniei și a fost abandonată în curând de George Bush Sr. când era președinte (1989 – 1993).

Acordul final privind unificarea Germaniei, ratificat de Uniunea Sovietică în același an, nu conținea nicio interdicție clară privind adăugarea de noi membri la NATO.

Răsturnarea președintelui ucrainean Ianukovici în 2014 a fost o lovitură de stat instigată de CIA

După luni de proteste împotriva președintelui Viktor Ianukovici în Ucraina, în februarie 2014, convorbiri telefonice ascultate, ne-negate de Washington, au înregistrat oficialii americani discutând în mod deschis despre ce figuri ale opoziției ucrainene ar trebui să fie la putere.

Ianukovici a fugit din Kiev două săptămâni mai târziu, după ce tocmai semnase un acord cu opoziția pentru a crea un guvern interimar de uniune națională.

Protestatarii nemulțumiți de acest compromis au avut ciocniri cu forțele de securitate ale lui Ianukovici cu puțin timp înainte de ieșirea acestuia. Unii erau înarmați, deși mulți erau echipați doar cu căști și scuturi confecționate manual.

Nu a fost prezentată nicio dovadă a implicării CIA. Revoluția este văzută pe scară largă ca o revoltă populară, în ciuda unui nivel de implicare occidentală.

Kievul a declanșat războiul din estul Ucrainei

Putin a declarat în interviu că: „Ei [ucrainenii] au lansat un război în Donbas în 2014, cu utilizarea de avioane și artilerie împotriva civililor”.

În realitate, mitingurile pro-Moscova au izbucnit în Donbas la începutul anului 2014, la scurt timp după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea. Bărbați cu arme improvizate au luat cu asalt clădirile administrative înainte ca Igor Girkov, un fost ofițer de informații rus, să aducă militanți ruși din Crimeea pentru a lupta împotriva autorităților.

Oficialii ucraineni au lansat o operațiune „antiteroristă” pentru a reprima tulburările. Conflictul a escaladat apoi într-un război la scară largă, ambele părți folosind arme grele, iar Rusia a început să trimită trupe și tancuri peste granița sa cu Donbas în sprijinul separatiștilor.

Ucraina și Occidentul au fost vinovați de eșecul negocierilor de pace din martie și aprilie 2022

Negociatorii de pace ruși și ucraineni s-au întâlnit la Istanbul la mai puțin de o lună după ce a început invazia lui Putin, dar cât de aproape au fost de un acord este contestat.

O investigație realizată de Wall Street Journal în această lună a constatat că discuțiile au fost deschise și că Ucraina a dat dovadă de flexibilitate în ceea ce privește aspirația sa de a adera la NATO, precum și cererile Rusiei de a reduce dimensiunea armatei sale și de a îngheța discuțiile privind statutul Crimeei. Putin susține că a retras trupele rusești din jurul Kievului atunci când un acord era aproape încheiat, deoarece Franța și Germania au spus că Ucraina nu putea semna cu „un pistol la tâmplă”.

Ucraina susține că retragerea rusă i-a fost impusă lui Putin de pierderile de pe câmpul de luptă și că un acord obligatoriu nu a fost aproape. Dezvăluirea masacrului de civili de către trupele rusești în orașul ucrainean Bucea a înlăturat apoi orice dorință de a negocia.

Boris Johnson a cerut Kievului să renunțe la negocierile cu Rusia

Putin a afirmat că Ucraina „s-a supus cererii sau convingerii” premierului britanic Boris Johnson, după ce acesta a sfătuit Kievul, în aprilie 2022, că este „mai bine să lupte cu Rusia” decât să continue negocierile de pace.

Johnson a declarat recent pentru The Times că este „un nonsens total” faptul că a dat peste cap un acord de pace, dar a recunoscut: „Nu am putut să văd în ruptul capului care ar putea fi înțelegerea, și am crezut că orice înțelegere cu Putin va fi destul de sordidă”.

Fostul premier spune că i-a spus președintelui Zelenski că depinde de Kiev să-și stabilească obiectivele, dar că „Putin trebuie să eșueze” și că Marea Britanie este pregătită să sprijine Ucraina „cu o mie la sută”.

Ulterior, Zelenski și-a înăsprit poziția, cerând o retragere completă a trupelor rusești din Ucraina, inclusiv din Crimeea, iar Marea Britanie a început să furnizeze arme Kievului.

Ucraina are nevoie de „de-nazificare”

Putin și-a repetat refrenul conform căruia unul dintre obiectivele cheie ale Rusiei este „de-nazificarea” Ucrainei. Grupurile și milițiile de extremă dreapta și neonaziste au jucat într-adevăr un rol în Ucraina. Stepan Bandera este lăudat de unii la Kiev ca fiind un erou istoric. Bandera a fost un naționalist ucrainean din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a colaborat o perioadă cu naziștii și care rămâne o figură care provoacă dezbinare. În conflictul actual, un regiment neonazist numit Azov participă, de asemenea, la rezistența la înaintarea Rusiei.

Cu toate acestea, analiștii politici spun că astfel de grupuri sunt periferice. Președintele Zelenski este evreu, iar o coaliție de partide naționaliste, de dreapta, a obținut doar 2,15% din voturi la alegerile parlamentare din 2019.