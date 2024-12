Puloverele urâte de Crăciun: de la glumă la trend

Un trend care a devenit fenomen de-a lungul timpului este cel al puloverelor urâte de Crăciun. Sau cel puțin așa zise urâte. Unele dintre ele sunt chiar amuzante și pot fi o idee bună pentru sărbători.

Derivate din puloverele tricotate manual cu modele festive,, puloverele de Crăciun „urâte” au devenit un adevărat fenomen cultural. Această tendință, care a început ca un gest ironic în anii ’80, câștigă popularitate în fiecare an, transformând sezonul sărbătorilor într-un carnaval de culori stridente, modele kitsch și decorațiuni bizare.

Puloverele de Crăciun „urâte” – caracterizate de culori aprinse, motive exagerate și uneori chiar elemente tridimensionale precum luminițe sau pompoane – sunt mai mult decât simple articole vestimentare. Ele aduc un strop de umor și nostalgie în atmosfera festivă. Mulți le asociază cu amintiri din copilărie, când bunicii sau părinții purtau astfel de pulovere fără ironie.

Această tendință a explodat în anii 2000, când petrecerile tematice „ugly sweater” au început să fie organizate în Statele Unite și Europa. În prezent, astfel de evenimente au devenit un prilej pentru prieteni și colegi să-și etaleze cele mai amuzante și ridicole creații vestimentare.

Inițial, puloverele „urâte” erau descoperite în magazine second-hand, dar cererea tot mai mare a transformat această nișă într-o industrie profitabilă. Marii retaileri și chiar brandurile de lux au început să lanseze colecții dedicate, unele cu prețuri care sfidează ironia conceptului. De exemplu, pulovere decorate cu cristale Swarovski sau materiale premium au apărut pe piață, redefinind conceptul de „urât” într-un mod extravagant.

Nu știm dacă puloverele urâte de Crăciun vor dispărea vreodată. Un lucru este clar, este o modă, este un trend, este aici în fața noastră. Poate fi făcut cadou? Da, de ce nu, mai ales cuiva cu un simț al umorului bine dezvoltat. Poate fi purtat? Da.

E genul de pulover care redefinește estetica urâtului într-o anume limită. Nu e un must în garderobă, acest lucru este clar, dar poate fi un nice to have pentru sezonul sărbătorilor. Mai mult de atât, poate fi și un „subiect pe care să îl porți asupra ta” respectiv, dacă vreodată se lasă liniștea la masa de Crăciun, mereu se poate discuta despre puloverul „urât”.

Ce rămâne de văzut este dacă această tendință va evolua spre ceva și mai excentric sau dacă își va pierde strălucirea în fața unei mode mai minimaliste și sustenabile.