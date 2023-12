Publicaţia Vice România s-a închis, zece angajaţi au fost concediaţi. Compania-mamă are probleme la nivel global după ce a primit bani din Arabia Saudită

Publicaţia Vice România, care activa de mai bine de zece ani pe piaţa din România, s-a închis pe fondul problemelor financiare pe care grupul-mamă, Vice Media Group, le are la nivel internaţional, transmite Pagina de Media. Vice Media Group are probleme financiare majore după ce The Guardian a dezvăluit că a primit sume importante de bani de la regimul autoritar saudit și, în schimb, a început să cenzureze articolele despre autocrațiile din zona Golfului Persic.

Acum, compania este în plin plan de reorganizare. Vice Media Group a recurs în ultimul an la o restrângere a activităţii în mai multe ţări în care grupul de media este prezent. La începutul acestui an a fost închisă redacţia din Franţa, iar toamna aceasta au urmat Grecia şi România.

„Motivele închiderii redacţiei din România sunt obiective, n-au depins de noi sau de rezultatele noastre. Ce a depins de noi a fost tot ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, de la finalul lui 2010, când a apărut VICE în România, până în prezent. De aceea am adunat mai jos câteva dintre zecile de voci care s-au făcut auzite pe VICE România, să ai astfel acces şi-n culise”, au anunţat cei din echipa publicaţiei într-un ultim articol apărut pe site.

Contactat de Paginademedia.ro, Răzvan Băltăreţu, redactorul-şef, a explicat că, în urma închiderii Vice, un număr de zece oameni din zona editorială (producţie video şi jurnalişti) şi comercială (copywriting) au fost restructuraţi.

Vice a blocat în repetate rânduri știrile care ar putea ofensa guvernul saudit, scria The Guardian în august 2023.

Compania media a semnat recent un contract de parteneriat profitabil cu MBC Group, o companie media controlată de guvernul saudit, pentru a înființa o societate mixtă în Arabia Saudită. Dintre cele 29 de locuri de muncă anunțate în prezent pe pagina de cariere a Vice, 20 se află în capitala Arabiei Saudite, Riyadh.

În urmă cu zece ani, compania care edita Vice ajunsese la o valoare de piață de 6 miliarde de dolari.

În urmă cu un an s-a închis și publicaţia de jurnalism narativ DoR (Decât o Revistă), fondată de Cristian Lupşa. Și acea decizie a venit după o perioadă de dificultăţi financiare, potrivit fondatorului publicaţiei.