PS Benedict Bistrițeanul, ales episcop al Sălajului / Funcția a rămas vacantă după ce a fost suspendat din funcție Episcopul Petroniu / Acesta e cercetat penal într-un dosar de delapidare şi fals în înscrisuri / Suma delapidată s-ar ridica la aproximativ trei milioane de lei

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales joi pe Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul în demnitatea de Episcop al Sălajului, anunță Cluj24.

Pe același post a candidat și arhimandritul Samuel Cristea, profesor și duhovnic la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca.

Intrat în viața de mănăstire, a fost tuns în monahism în data de 17 ianuarie 2015 la Mănăstirea Nicula, primind numele Benedict, naș de călugărie fiindu-i Părintele Teofil Roman (actualmente Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei).

Fostul episcopul al Sălajului, Petroniu, a fost audiat la începutul anului de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în calitate de suspect, într-un dosar de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, transmite Agerpres.

„Dosarul îl vizează pe domnul Florea Petru, care are calitatea de episcop al Sălajului. Dânsul are calitatea de suspect şi este cercetat sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de delapidare în formă agravată şi continuată, respectiv complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, procurorul Theodor Pavelescu, potrivit Agerpres.

Potrivit unor surse judiciare, suma delapidată s-ar ridica la aproximativ trei milioane de lei.