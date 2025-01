Episcopul Petroniu al Sălajului, cercetat penal într-un dosar de delapidare şi fals în înscrisuri / Suma delapidată s-ar ridica la aproximativ trei milioane de lei

Episcopul Sălajului, Petroniu, a fost audiat, vineri, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în calitate de suspect, într-un dosar de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, transmite Agerpres.

„Dosarul îl vizează pe domnul Florea Petru, care are calitatea de episcop al Sălajului. Dânsul are calitatea de suspect şi este cercetat sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de delapidare în formă agravată şi continuată, respectiv complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, procurorul Theodor Pavelescu, potrivit Agerpres.

Potrivit unor surse judiciare, suma delapidată s-ar ridica la aproximativ trei milioane de lei.