Protest al locuitorilor dintr-o comună din Prahova împotriva unei firme de tratare a deşeurilor. Oamenii reclamă mirosul „pestilenţial”

Mai mulţi cetăţeni din comuna Ariceştii Rahtivani au protestat, joi, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Prahova faţă de activitatea unei firme de tratare a deşeurilor, ei reclamând mirosul „pestilenţial” şi cerând ca autorităţile să nu mai protejeze poluatorii, transmite Agerpres.

Oamenii spun că această societate este un „poluator industrial” care, pe lângă deşeuri, arde cadavre de animale, care degajă un „miros pestilenţial”.

Manifestanţii au afişat bannere cu mesaje precum „Stop intrării gunoaielor! Respectaţi legea! Nu favorizaţi poluatorii!”, „Jos corupţia”, „Protecţia Mediului = Protecţia Mafiei”, „Nu vrem la noi groapa de gunoi”, „Campanii electorale cu bani din gunoaie!”, „Nu vă pasă de noi”.

Cetăţenii susţin că, atunci când APM a adus laboratorul mobil în zonă, societatea ar fi oprit activitatea, astfel că nu au fost înregistrate probleme.

„Am chemat şi Garda de Mediu, a venit acolo, eram acolo, la toţi ne mirosea a cadavre, numai lor nu le mirosea nimic”, mai spun oamenii.

Directorul APM Prahova, Florin Diaconu, a declarat, pentru Agerpres, că această instituţie nu face verificare şi control, ci monitorizare, punctând că din nou va fi pus un laborator de monitorizare în zonă.

„Nu este o rampă de gunoi acolo. Acolo este o societate care face prelucrarea şi procesarea unor deşeuri pe care le transformă într-un deşeu care poate fi folosit ca şi combustibil la fabricile de ciment (…) care pot să ardă aceste deşeuri la o temperatură astfel încât să nu genereze nişte gaze toxice. Deci nu este o rampă de gunoi pe Ariceştii Rahtivani, este o societate care prelucrează anumite deşeuri nepericuloase”, a explicat Diaconu.

Potrivit acestuia, societatea a solicitat o extindere a activităţii, iar în data de 11 aprilie a avut loc o dezbatere publică.

De asemenea, directorul APM a arătat că procesarea deşeurilor a început în 2016, însă sesizările au început să apară cam la finalul anului trecut, dar în cadrul monitorizărilor nu au fost identificate probleme.

„Am fost deja de trei ori în control acolo. Au fost anumite nereguli pentru care s-au dat măsuri. (…) Când am fost noi în control, nu a mirosit. Am fost şi cu dânşii, ne-am întâlnit cu petenţii, am mers cu ei şi ne-am dus să ne arate unde miroase. Am fost trei comisari, nu ne mirosea niciunuia, dar, într-adevăr, la locaţie, la firmă, era mirosul normal de prelucrare a deşeurilor, dar care nu se regăsea nici măcar la stradă… Asta nu înseamnă că nu miroase. (…) Pentru a da nişte măsuri pe miros, trebuie să existe disconfort olfactiv prezent în momentul în care noi suntem în control, de aia nu am dat pe miros”, a declarat, pentru Agerpres, directorul Gărzii de Mediu Prahova, Andrei Antipa.

În cadrul controalelor anterioare, au fost dispuse anumite măsuri, cum ar fi înălţarea gardului peste înălţimea deşeurilor, astfel încât acestea să nu mai fie împrăştiate de vânt pe câmp.

De asemenea, şeful Gărzii de Mediu Prahova a arătat că cea mai apropiată casă se află la 3,4 km de acea societate.