Protecția Consumatorilor pune la dispoziţia cetățenilor un serviciu de permanenţă în perioada minivacanţei de Rusalii

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a derulat campanii de consiliere şi prevenţie cu operatorii economici din principalele zone turistice din România, iar în contextul minivacanţei de Rusalii va pune la dispoziţia consumatorilor un serviciu de permanenţă, pregătit să intervină prin acţiuni de control, în cazul unor eventuale sesizări.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis miercuri Agerpres, pentru orice situaţie apărută, se recomandă soluţionarea amiabilă a problemei cu operatorul economic şi, în cazul unui refuz sau dacă drepturile nu sunt respectate, se poate depune o reclamaţie la ANPC sau la alte instituţii ale statului, în funcţie de competenţa fiecăreia, conform prevederilor legale.

„Dacă optaţi pentru o călătorie în afara ţării, nu neglijaţi să vă informaţi, în prealabil, din surse autorizate, de eventualele probleme legate de trafic, condiţii meteo sau alte informaţii utile, necesare pe drum sau referitoare la destinaţie. Dacă aveţi probleme legate de zboruri operate de transportatori cu sediul în alte state membre ale UE, plus Norvegia şi Islanda, sau probleme cu achiziţiile transfrontaliere de la comercianţi din alte state membre ale UE, plus Norvegia şi Islanda, vă puteţi adresa cu o solicitare către Centrul European al Consumatorilor din România. ECC Romania vă oferă în plus sfaturi şi informaţii utile pentru călătoriile sau achiziţiile dumneavoastră transfrontaliere pe care le puteţi găsi pe site-ul https://eccromania.ro/”, se arată în comunicat.

Consumatorii din România au la dispoziţie un număr de telefon dedicat (021-9551, urmat de codul judeţului) pentru transmitere de sesizări.