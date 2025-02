ANPC a închis supermarketul Auchan și o serie de restaurante din mallul AFI Cotroceni

Comisarii pentru Protecţia Consumatorilor au descoperit nereguli grave la 17 operatori economici din AFI Cotroceni, care activează în domeniul alimentaţiei publice, în urma unui control desfăşurat miercuri în incinta acest centru comercial din sectorul 6 al Capitalei, informează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), transmite Agerpres.

„ANPC a aplicat sancţiuni în valoare totală de 506.000 lei şi a acordat 4 avertismente. De asemenea, 348,2 kg de produse alimentare au fost retrase de la comercializare pentru a preveni punerea în pericol a sănătăţii publice. În plus, operatorii economici care nu au remediat imediat neconformităţile au fost sancţionaţi cu oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea acestora. Operatorii economici sancţionaţi sunt: Zoomserie Plaza SRL, Ozkardes SRL (Taksim), Hana Group Premium SRL – Sushi Concept, Amrest Food SRL (Burger King), Rex Concepts PLK Romania SRL, Al Caminetto Di Am SRL – Sushi Tori, Cartofisserie SA, RRL Gelato SRL, Matteo Grup SRL – Pizza Bonita, Ice Roll and Coffe 3D SRL, Happy Today SRL, Yumm Corporation SRL, Kungfu King SRL, Art Burger SRL – Hesburger, Ever Together SRL, Euroglass Group SRL – The Corner, Auchan Romania SA”, se arată în comunicatul ANPC.

În cadrul acestui control au fost verificaţi 30 de operatori economici, fiind constatate o serie de neconformităţi grave, care pun în pericol siguranţa şi sănătatea consumatorilor, susţin reprezentanţii ANPC. Printre acestea se numără: prezenţa dăunătorilor în blocul alimentar, utilizarea de produse şi proceduri nesigure în prestarea serviciilor de alimentaţie publică, lipsa igienizării corespunzătoare a echipamentelor de expunere a produselor şi a pavimentului, agregate frigorifice deteriorate, lipsa informării corecte în meniurile scurte şi detaliate, produse cu data limită de consum depăşită, produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare, lipsa echipamentelor cu verificare metrologică.

De asemenea, au fost prelevate produse pentru analize microbiologice şi chimice de la operatorul economic MLS Invest Trading SRL Chopstix, incluzând preparate din carne de pui cu legume, pui cu bambus şi alge wakame, iar de la Auchan România SA a fost prelevată o cantitate de 370 kg de produse alimentare pentru a fi verificată din punct de vedere al siguranţei alimentare în laboratoare acreditate şi autorizate. Este vorba de carne de porc – 26,6 kg, în valoare de 1.281 lei, paste de tomate – 155 bucăţi (787 lei), peşte – 19,93 kg (1.126 lei), gheaţă – 12 kg (41,4 lei), conserve de peşte – 141 bucăţi (459 lei), făină, orez şi zahăr, dar şi de textile – 41 bucăţi (149,28 lei).

„În urma verificării hipermarketului Auchan România SA s-au constatat multiple neconformităţi, printre care: rastele neigienizate cu strat de arsură consistent şi aderent, ulei de prăjire cu grad ridicat de utilizare, produse alimentare fără etichete de identificare şi caracterizare, nerespectarea temperaturilor de păstrare a preparatelor alimentare calde, agregate frigorifice neigienizate, prezenţa dăunătorilor, produse electrice de joasă tensiune fără traduceri în limba română şi produse cosmetice fără avertismente şi instrucţiuni în limba română”, precizează ANPC în comunicat.

În urma acestor constatări, aproximativ 199,26 kg de produse alimentare au fost retrase de la comercializare. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 98.000 lei, iar măsurile de remediere a deficienţelor au fost impuse cu termene clare.

„ANPC va continua monitorizarea şi verificarea operatorilor economici pentru a asigura respectarea normelor sanitare şi de siguranţă alimentară, protejând astfel drepturile consumatorilor şi asigurând un mediu sigur şi sănătos pentru toţi cetăţenii”, a declarat preşedintele ANPC, Cristian Popescu – Piedone, în comunicattul citat.