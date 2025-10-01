Proiectele investiţionale de interes public vor fi proritizate, anunță Guvernul / Construcţia de stadioane, cu cofinanţare de 25% din partea beneficiarilor

Guvernul a aprobat în şedinţa extraordinară de miercuri, prin ordonanţă de urgenţă, prioritizarea proiectelor investiţionale de construcţii de interes public sau social, stabilind, între altele, că în cazul proiectelor privind construcţia unor stadioane aceste investiţii se vor putea realiza cu o cofinanţare din partea beneficiarilor de 25% din costul total al lucrărilor, transmite Agerpres.

„Guvernul a aprobat şi ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, măsuri care au ca obiectiv menţinerea echilibrului bugetar şi asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice prin reevaluarea priorităţilor investiţionale la nivel central şi local. Resursele financiare se vor concentra către proiecte prioritare care au grad de execuţie ridicat şi un impact semnificativ, fără a compromite obiectivele majore de dezvoltare naţională”, a declarat purtătoare de cuvânt a Guvernului oana Dogioiu, miercuri seară, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ea a detaliat măsurile adoptate prin actul normativ menţionat.

„Concret, în ceea ce priveşte Programul naţional de construcţii de interes public sau social, aprobat prin Ordonanţa Guvernului 25 din 2001 – ne referim la CNI -, prin modificările aduse se preconizează o creştere a eficienţei utilizării fondurilor publice în cadrul programului, prin canalizarea către proiecte viabile cu rezultate clare şi măsurabile, realizându-se, totodată, o îmbunătăţire a disciplinei bugetare. Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi sistemele de canalizare. Se vor abroga o serie de subprograme, inclusiv pentru că ele se dublează cu alte programe ale Ministerului Dezvoltării – e vorba de săli de cinema, drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean, imobile cu risc seismic. Aici mă refer la faptul că exista o dublare şi rămâne doar programul dedicat în cadrul Ministerului Dezvoltării – reabilitare blocuri de locuinţe situate în zone defavorizate”, a mai spus Dogioiu.

Ea a explicat că, în ceea ce priveşte Programul naţional „Anghel Saligny” a fost stabilit, prin OUG aprobată de Guvern, „un termen limită pentru încheierea contractelor de finanţare între 1 ianuarie 2026 şi 31 decembrie 2026”.

„Deci, 31 decembrie 2026 va fi termenul limită, începând cu 1 ianuarie 2026, în care pot fi încheiate contracte de finanţare. Atenţie, creditele bugetare aferente contractelor de finanţare încheiate între 1 ianuarie 2026 şi 31 decembrie 2026 vor fi achitate începând cu 1 ianuarie 2027, deci anul următor. Tot ceea ce se semnează anul viitor va fi achitat în 2027”, a declarat Dogioiu.

Ea a făcut o precizare şi legată de proiectele privind construcţia unor stadioane.

„În cazul stadioanelor, se vor putea realiza aceste investiţii numai cu participarea beneficiarilor la finanţarea acestora, prin convenţii de cofinanţare în cuantum de 25% din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii prevăzute la alineatul 1 – stadioanele -, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027. Abia de atunci vor putea fi finanţate, construite, din nou, stadioane din bugetul public. Partea de 25% care este cofinanţare din partea autorităţilor locale poate fi, sigur, şi mai devreme. Fiecare autoritate locală şi-o plăteşte când o doreşte, dar pe partea de buget public, după 1 ianuarie 2027”, a explicat Dogioiu.