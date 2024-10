Proiect PNL pentru facilităţi investiţionale şi fiscale pentru românii care se întorc în ţară, plus bilete de transport gratuite

PNL propune – într-un proiect legislativ – mai multe facilităţi pentru românii din străinătate care doresc să se întoarcă în ţară, precum bilete de călătorie gratuite, acces prioritar în raport cu alte categorii de beneficiari la programe guvernamentale precum ‘Prima fermă’, ‘Prima livadă’, ‘Prima seră’ şi instituirea programului ‘Prima casă din diaspora’, transmite Agerpres.

„Există două linii ale proiectului. Pe de-o parte, există o linie care se referă la facilităţi pe care dorim să le oferim românilor care doresc să se întoarcă în România – facilităţi investiţionale, facilităţi fiscale şi tot soiul de alte facilităţi pe care le-am identificat. Şi a doua linie este linia în care statul va investi în diaspora pentru a îmbunătăţirea promovării României în diaspora, mă refer aici la şcoli, evenimente culturale, la o mai bună relaţionare a României cu românii din diaspora”, a spus senatorul PNL Daniel Fenechiu, într-o conferinţă de presă la sediul central al PNL.

El a precizat că impactul bugetar al acestui proiect legislativ care vizează conectarea românilor din afara graniţelor cu ţara este de aproximativ 2 miliarde de euro.

Fenechiu a menţionat că iniţiativa prevede ca în judeţele unde există un exod mai mare de 10%, consiliile judeţene sau prefecturile să fie obligate să înfiinţeze un departament pentru românii din diaspora, care să asigure comunicarea oportunităţilor locale. El a indicat că acest departament ar urma să fie coordonat sau să conţină cel puţin o persoană care a fost în diaspora o perioadă de minim doi ani de zile.

„Proiectul legii vizează atât aspecte economice, cât şi aspecte fiscale, culturale, de educaţie, românii vor putea veni în ţară şi vor putea beneficia de o serie de gratuităţi, aspecte medicale, beneficiază de gratuităţi la asistenţa medicală. Pe de altă parte, statul va face o serie de lucruri pentru comunităţile de români importante, şcoli pentru ca românii să-şi poată să-şi educe copiii în limba română”, a afirmat senatorul PNL.

La rândul său, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a explicat că România va traversa o criză a forţei de muncă, arătând că peste 6 milioane de români se află în afara graniţelor ţării şi că o parte dintre aceştia doresc să se întoarcă acasă.

Liderul PNL a precizat că proiectul prevede ‘Prima investiţie’, care se referă la sprijinirea celor care fac investiţii de 250.000 de euro în România.

El a prezentat şi alte măsuri referitoare la românii stabiliţi în străinătate şi care se întorc în ţară.

„Cetăţenii români stabiliţi în străinătate care se întorc în ţară beneficiază de acces prioritar în raport cu alte categorii de beneficiari la programe guvernamentale – ‘Prima fermă’, ‘Prima livadă’, ‘Prima seră’. Aceste programe oferă finanţări cuprinse între 10.000 şi 100.000 de euro per proiect şi sunt susţinute din granturi guvernamentale, la care se adaugă o contribuţie de 15% – contribuţie proprie. De asemenea, pentru proiectele cu valoare între 50.000 şi 75.000, contribuţia va fi de doar 20%, pentru cele cu valoare între 10.000 şi 50.000, va fi de 15%. Societăţile nou înfiinţate de cetăţeni români repatriaţi care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pentru profit sau cifra de afaceri până la atingerea unui plafon de 500.000 de euro, după depăşirea acestui prag se va aplica un impozit redus cuprins între 1 şi 3% – este modelul microîntreprinderilor, dar extins. De asemenea, scutirea pentru o perioadă de 2 ani pentru cei care nu depăşesc pragul de 500.000 de euro. Pentru societăţile menţionate care angajează persoane din categorii defavorizate, studenţi, şomeri, persoane din familii monoparentale sau persoane fără loc de muncă cu vârste între 18 şi 63 de ani se acordă facilităţi fiscale”, a arătat Rareş Bogdan.

O altă prevedere a proiectului vizează ca autorităţile centrale, cu sprijinul autorităţilor locale, al organizaţiilor nonguvernamentale şi de utilitate publică şi prin sponsorizări din partea sectorului privat, să pună la dispoziţie containere pentru transportul obiectelor personale ale cetăţenilor români repatriaţi din ţara de reşedinţă cu acoperirea costurilor integral de către statul român în următoarele condiţii: pentru distanţe de peste 2.000 de km – costurile de transport sunt suportate integral de către autorităţile publice centrale; pentru distanţe de sub 2.000 de km – statul român va suporta 50% din costurile de transport.

„Guvernul României, prin hotărâre anuală, va aloca un număr de trei bilete dus-întors de călătorie gratuite, în funcţie de posibilităţile financiare ale anului respectiv, pentru cetăţenii români care se repatriază de la distanţe de peste 2.000 de km. Biletele de clasă economică – aerian sau feroviar – vor include şi costurile adiţionale necesare, precum taxele pentru bagajele de cală în cazul biletelor de avion, şi se vor folosi în exclusivitate pentru călătorii de întoarcere spre casă”, a adăugat Rareş Bogdan, explicând că este vorba de românii care au stat minimum un an în străinătate şi doresc să se întoarcă în România definitiv.

El a indicat că proiectul prevede şi instituirea programului ‘Prima casă din diaspora’, prin care cetăţenii români care lucrează în străinătate pot accesa credite ipotecare pentru achiziţia de bunuri imobile garantate de Fondul român de garantare a creditelor, statul român urmând să subvenţioneze dobânda pentru orice valoare care depăşeşte DAE şi este de 30 de ani.

„Cetăţenii români care revin în România după o perioadă de cel puţin un an de rezidenţă în străinătate beneficiază de reducerea bazei de impozitare pentru impozitul pe venit, contribuţie de asigurări sociale – CAS şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate – CASS aferente pentru o perioadă de trei ani; pentru primul an – scutire de 60%, pentru al doilea an – scutire de 45%, pentru al treilea an – scutire de 30%”, a adăugat liderul PNL.

A explicat că aceia care primesc deduceri fiscale trebuie să fi stat minim 3 ani în străinătate.

Proiectul cuprinde facilităţi şi pentru absolvenţii şcolilor gimnaziale şi liceelor româneşti din străinătate, care vor avea acces la liceele şi universităţile din România.