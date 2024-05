Programul Festivalului de Film European care se desfășoară între 9-15 mai/ Peste 40 de filme la trei cinematografe în București

Programul complet al Festivalului de Film European care se desfășoară între 9 și 15 mai include peste 40 de filme europene, ediția din acest an fiind curatoriată de Cătălin Olaru ca director artistic, se anunță pe pagina de Facebook a evenimentului.

Programul din București:

📍Sala Luceafărul – Gala de deschidere | 9 mai

📍Cinema Elvire Popesco | 9-15 mai

📍Cinema Union | 9-15 mai

📍Cinemateca Eforie | 11-12 mai

P R O G R A M:

28.FFE | 9 – 15 mai 2024

🟣 JOI 9 mai 🟣

🔹 Gala de deschidere – Sala Luceafărul

⏰ 19:00 Lecțiile Blagăi / Blaga’s Lessons – r: Stephan Komandarev / Bulgaria, Germania / 2023, 114’

🟣 VINERI 10 mai 🟣

🔺 Cinema Elvire Popesco

⏰ 18:00 Clasa muncitoare ajunge în iad / Working class goes to hell / Radnička klasa ide u pakao – r: Mladen Đorđević / Serbia, Grecia, Bulgaria, Muntenegru, Croația, România / 2023, 127’

⏰ 20:30 Oamenii-sticlă / Bottlemen / Flašaroši – r: Nemanja Vojinović / Serbia, Slovenia / 2023, 83’ (doc.)

🔸 Cinemateca Union

⏰ 18:00 Dida / Dyad / Diada – r: Yana Titova / Bulgaria / 2023, 89’

⏰ 20:00 Animal – r: Sofia Exarchou / Grecia, Austria, România, Cipru, Bulgaria / 2023, 116’

🟣 SÂMBĂTĂ 11 mai 🟣

🔺 Cinema Elvire Popesco

⏰ 16:00 Vara ce vine / Summer to Come / Jövő nyár – r: György Mór Kárpáti / Ungaria / 2022, 73’

⏰ 18:00 El Paraíso – r. Enrico Maria Artale / Italia / 2023, 106’

⏰ 20:30 Cum să faci sex* / How to have sex – r. Molly Manning Walker / Marea Britanie / 2023, 88’

🔸 Cinema Union

⏰ 18:00 Camping du lac – r: Eléonore Saintagnan / Belgia, Franța / 2023, 70’

⏰ 19:30 Sex – r: Dag Johan Haugerud / Norvegia / 2024, 125’

🔻Cinemateca Eforie

⏰ 16:00 Întâlnire la Minsk* / A Date In Minsk / Svidanie v Minskie – r. Nikita Lavretski / Bielorusia / 2022, 88’ (doc.) (Q&A)

⏰ 18:30 Acțiune directă / Direct Action – r: Guillaume Cailleau, Ben Russell / Germania, Franța / 2024, 216’ (doc.)

🟣 DUMINICĂ 12 mai 🟣

🔹 Cinema Elvire Popesco

⏰ 16:00 Plouă în casă / It’s raining in the house / Il pleut dans la maison – r. Paloma Sermon-Daï / Belgia, Franța / 2023, 83’

⏰ 18:00 Dincolo de granițe / Crossing – r. Levan Akin / Suedia, Danemarca, Franța, Turcia, Georgia / 2024, 105’

⏰ 20:30 Vise plăcute* / Sweet Dreams – r. Ena Sendijarević / Țările de Jos, Suedia, Indonezia, Réunion / 2023, 102’ (Q&A online)

🔸 Cinema Union

⏰ 17:30 Iman – r: Kyriacos Tofarides, Corinna Avraamidou / Cipru / 2022, 110’

⏰ 20:00 Lasă-mă / Let Me Go / Laissez-moi – r: Maxime Rappaz / Elveția, Franța, Belgia / 2023, 93’

🔻 Cinemateca Eforie

⏰ 17:30 Grea viață / Bad Living / Mal viver – r: João Canijo / Portugalia, Franța / 2023, 127′

⏰ 20:00 Viață grea / Living Bad / Viver mal – r: João Canijo / Portugalia, Franța / 2023, 124′

🟣 LUNI 13 mai 🟣

🔹 Cinema Elvire Popesco

⏰ 18:30 Program de scurtmetraje croate / Shorts from Croatia – Croația, 62’

⏰ 20:00 În Ucraina / In Ukraine / W Ukrainie – r. Piotr Pawlus, Tomasz Wolski / Polonia, Germania / 2023, 83’ (doc.)

🔸 Cinema Union

⏰ 18:00 Cucerirea timpului – Ágnes Keleti / Conquering Time – Ágnes Keleti / Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes – r: Kata Oláh / Ungaria, Israel / 2022, 78’ (doc.)

⏰ 20:00 Mâine mă duc* / Tomorrow I Leave – r: Maria Lisa Pichler, Lukas Schöffel / Austria, România / 2024, 75’ (doc.) (Q&A)

🟣 MARȚI 14 mai 🟣

🔹 Cinema Elvire Popesco

⏰ 18:00 Program de scurtmetraje britanice / BAFTA Shorts – Marea Britanie, 114’

⏰ 20:30 Când va fi în sfârșit din nou așa cum nu a fost niciodată / When Will It Be Again Like It Never Was Before / Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war – r. Sonja Heiss / Germania / 2023, 116’

🔸 Cinema Union

⏰ 17:00 Invalid – r: Jonáš Karásek/ Slovacia / 2023 / 108′

⏰ 19:30 Alive in Mo* – r: Grigore Bechet / Republica Moldova / 2024 / 100′ (Q&A)

🟣 MIERCURI 15 mai 🟣

🔹 Cinema Elvire Popesco

⏰ 18:00 Atlantic Bar – r. Fanny Molins / Franța / 2022, 77’ (doc.)

⏰ 20:00 Cornul de secară / The Rye Horn / O corno – r. Jaione Camborda / Spania, Belgia, Portugalia / 2023, 105’

🔸 Cinema Union

⏰ 18:00 Transportul pierdut / Lost Transport / Verloren Transport – r: Saskia Diesing / Țările de Jos, Luxemburg, Germania / 2022, 100’

⏰ 20:00 Paradisul în flăcări / Paradise is Burning / Paradiset Brinner – r: Mika Gustafson / Suedia, Danemarca, Finlanda, Italia / 2023, 108’

*Proiecție în prezența invitaților speciali (Q&A)

Programul complet este disponibil aici:

https://ffe.ro/2024/filme-program/

Biletele sunt disponibile online prin Eventbook (https://eventbook.ro/festival/festivalul-filmului-european) sau la casieriile celor 2 cinematografe.

***

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene: Forumul Cultural Austriac, Ambasada Bulgariei, Ambasada Ciprului, Ambasada Croaţiei, Ambasada Finlandei, Suomen elokuvasäätiö – Finnish Film Foundation, Goethe-Institut, Fundația Culturală Greacă, Institutul Italian de Cultură, British Council, Institutul Polonez, Institutul Camões, Ambasada Slovaciei, Ambasada Spaniei / Institutul Cervantes, Amabasada Suediei, Institutul Yunus Emre, Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar, Parlamentul European / LUX Premiul Publicului.

Parteneri: Ambasada Franței / Institutul Francez București, Arhiva Națională de Filme / Cinemateca Română.