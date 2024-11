Programul complet al Marelui Premiu din Qatar – cine transmite la tv competiția / McLaren poate să câștige titlul din acest weekend

Penultimul GP din acest an, Marele Premiu al Qatarului, are loc în acest weekend și reprezintă o miză importantă pentru constructori. McLaren, aflată pe primul loc, are șansa de a-și adjudeca titlul la finalul competiției, după ce, la GP-ul anterior, Max Verstappen a devenit cvadruplu campion mondial.

Marele Premiu din Qatar 2024 se poate urmări live pe canalele Antena și pe AntenaPLAY.

Înainte de Grand Prix-urile decisive din Qatar (Lusail) și Abu Dhabi, McLaren are un avantaj de 24 de puncte față de rivalii de la Ferrari.

Dacă la finalul acestui weekend de cursă, McLaren va câștiga cu 21 de puncte mai mult decât Scuderia, atunci echipa condusă de Zak Brown va cuceri al nouălea titlu de campioană din Formula 1. Ultimul titlu câștigat de McLaren a fost în 1998.

Programul complet al Marelui Premiu din Qatar 2024

Vineri, 29 noiembrie

Ora 15:30 / Sesiune de antrenamente / AntenaPLAY

Ora 19:30 / Calificările la sprint / Antena Stars și AntenaPLAY

Sâmbătă, 30 noiembrie

Ora 16:00 / Cursa de sprint / Antena Stars și AntenaPLAY

Ora 20:00 / Calificările pentru cursa de duminică / Antena Stars și AntenaPLAY

Duminică, 1 decembrie

Ora 18:00 / Cursa finală / Antena Stars și AntenaPLAY

Circuitul din Qatar

Primul Mare Premiu – 2021

Lungimea pistei – 5,419 km

Record pe tur – 1m 24.319s, Max Verstappen, Red Bull, 2023

Cele mai multe pole position-uri – Max Verstappen, Lewis Hamilton (1)

Cele mai multe victorii – Max Verstappen, Lewis Hamilton (1)

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 608 puncte

2 Ferrari 584

3 RedBull 555

4 Mercedes 425 etc.

Cum se acordă punctele într-un Grand Prix de Formula 1

Câștigătorul ia 25 de puncte, locul al doilea 15, iar locul al treilea 15.

Locul 1 / 25 de puncte

Locul 2 / 18

Locul 3 / 15

Locul 4 / 12

Locul 5 / 10

Locul 6 / 8

Locul 7 / 6

Locul 8 / 4

Locul 9 / 2

Locul 10 / 1

Grand Prix-ul de pe circuitul de la Losail are și cursă Sprint. Punctele care se câștigă într-o asemenea cursă:

Locul 1 / 8 puncte

Locul 2 / 7

Locul 3 / 6

Locul 4 / 5

Locul 6 / 4

Locul 7 / 3

Locul 7 / 2

Locul 8 / 1