Profesor de la Universitatea Transilvania, din Brașov, acuzat de două studente de agresiune sexuală / Faptele s-ar fi produs în timpul orelor particulare de pregătire / ”M-am încuiat în mașină, am început să plâng”

Ședințele de meditații s-au transformat într-un adevărat coșmar pentru două studente de la Universitatea Transilvania, din Brașov. Tinerele își acuză că în timpul orelor particulare de pregătire le-ar fi agresat sexual, relatează Brașov.net. Fetele povestesc că acest cadru didactic le-ar fi pipăit în zonele intime, iar pe una dintre victime ar fi încercat să o sărute. Meditațiile erau programate după lăsarea întunericului și uneori se lungeau până la miezul nopții.

„La ultima oră de pregătire m-a chemat în jur de 8-9 seara și m-a ținut în facultate până la 12 noaptea. Ce mi s-a părut mai ieșit din comun a fost atunci când m-a întrebat unde stau. (…) Când să pun mâna pe clanța ușii el a venit după mine și m-a atins pe sân. Am rămas blocată, i-am spus nu, am deschis ușa și am plecat. Eram foarte speriată pentru că era întuneric în facultate, nu vedeam pe unde merg, îmi tremurau mâinile. Mi-am aprins blițul la telefon ca să văd când coboram scările și am ajuns la mașină, m-am încuiat în mașină, am început să plâng mai tare. Nu știu cum am ajuns la cămin, dar am ajuns bine. Am intrat în cameră, fetele m-au văzut schimbată la față și le-am povestit ce s-a întâmplat. Mi-a fost foarte frică pentru că eu urma să mai fac unele materii cu el în anii următori și am crezut că nu o să se ia măsuri și am zis să las așa”, a povestit o fată agresată.

Ambele plângeri au ajuns la conducerea universității, iar acum profesorul este cercetat în cadrul unei comisii de etică. Dascălul a fost exclus din comisiile de reexaminare, iar cele două studente agresate au reușit să ia restanțele.

”Eu le transmit studenților ca orice abatere de la disciplină și de la etică să fie sesizată. N-ar trebui să se teamă și orice asemenea sesizare va fi transmisă comisiilor de specialitate”, a transmis Vasile Abrudan, rectorul Universității Transilvania.

În urma informațiilor apărute în spațiul public s-au autosesizat și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. Atât dascălul, cât și studentele agresate vor merge la audieri, iar anchetatorii vor decide ce măsuri vor lua față de profesor.

Cadrul didactic implicat în acest scandal nu a răspuns la apeluri și la mesajele jurnaliștilor din Brașov.