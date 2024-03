Producătorii chinezi de turbine eoliene şi-au consolidat dominaţia asupra pieţei mondiale în 2023: patru din primele cinci companii globale sunt din China

Patru dintre primii cinci mari producători mondiali de turbine eoliene au fost anul trecut companii cu sediul în China, faţă de doar două companii în 2022, arată un raport publicat miercuri de BloombergNEF, citat de Agerpres.

Potrivit acestui document, Goldwind Science & Technology Co. şi-a conservat poziţia de lider mondial, urmat de o altă firmă chineză, Envision Energy Co., care a reuşit să treacă în faţa grupului danez Vestas Wind Systems A/S. În schimb, grupul american General Electric Co. şi cel spaniol-german Siemens Gamesa nu se mai numără printre primii cinci mari producători mondiali de turbine eoliene.

Acelaşi raport susţine că China a fost responsabilă anul trecut pentru aproape două treimi din capacităţile eoliene onshore şi offshore instalate la nivel mondial. În plus, chiar dacă producătorii chinezi de turbine eoliene şi-au majorat vânzările pe pieţele externe, ei au continuat să se bazeze pe piaţa lor internă pentru aproximativ 98% din capacităţile instalate.

„Boom-ul înregistrat anul trecut în China ascunde o tendinţă îngrijorătoare, în condiţiile în care noile capacităţi instalate în altă parte au fost cu doar 8% mai mari”, susţine Oliver Metcalfe, director de cercetare pe energia eoliană la BNEF. Potrivit acestuia, proiectele aprobate recent în Europa şi explozia comenzilor de turbine în SUA sunt „semnale că cererea va accelera”.

China are cea mai mare şi mai fragmentată piaţă a turbinelor eoliene, cu peste 12 producători locali, iar concurenţa acerbă la capitolul preţuri a afectat marjele de profit şi i-a trimis pe mulţi producători chinezi să se extindă peste graniţă. Preţul turbinelor eoliene „made in China” care au fost livrate pe pieţele externe este cu aproximativ o cincime mai mic decât cel al rivalilor americani şi europeni, potrivit BNEF.