Procurorii explică competența în Dosarul Călin Georgescu: este implicat și un magistrat / ”În asemenea situații, competența de soluționare aparține exclusiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție explică într-un comunicat de presă transmis miercuri seară că dosarul în care e implicat și Călin Georgescu este instrumentat aici pentru că este implicat și un magistrat.

”În cadrul dosarului care face obiectul comunicatului de presă menționat anterior, se efectuează cercetări și in raport de sprijinirea activităților infracționale de către o persoană care are calitatea de magistrat. Potrivit prevederilor Legii nr. 49/2022, în asemenea situații, competența de soluționare aparține exclusiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție in raport de toate infracțiunile ce fac obiectul cercetărilor”, precizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prin urmare, PÎCCJ are competența materială, teritorială și după calitatea persoanei, în raport de toate infracțiunile ce fac obiectul cercetărilor, se mai transmite.

”Totodată, menționăm că, în raport de infracțiunile aflate în competența de soluționare prevăzută de lege pentru unitățile de parchet ierarhic inferioare, cauzele instrumentate de acestea au fost preluate, în baza art. 325 Cod de procedură penală, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea efectuării urmăririi penale”, se precizează în cmunicat.

Lumea Justiției a precizat astăzi că acest dosar ar fi nul de drept pentru că este instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe când ar fi trebuit instrumentat de DIICOR.

”Dosarul lui Calin Georgescu e nul absolut. PICCJ l-a pus sub acuzare pe Georgescu pentru două infracțiuni aflate în competența exclusivă a DIICOT. Georgescu e acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale (art. 397 CP) și comunicarea de informații false (art. 404 CP). OUG 78/2016: “Sunt de competența DIICOT următoarele infracțiuni prevăzute in Codul penal: art. 394-412”, scrie Lumea Justiției.