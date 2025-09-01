Procurorii din Slobozia au deschis dosar penal pentru distrugere din culpă în cazul exploziei de la Amara

Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia a deschis dosar penal in rem pentru distrugere din culpă, în cazul exploziei puternice de vineri seară, produsă la Amara, judeţul Ialomiţa, după ce o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei captări de apă potabilă, transmite News.ro.

„La data de 29.08.2025, urmare a sesizării din oficiu, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect incidentul din oraşul Amara, judeţul Ialomiţa, din 29.08.2025, constând în faptul că în urma unui foraj de mare adâncime realizat de un operator economic contractat de autorităţile locale pentru captarea şi stocarea apei potabile a fost generat un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide, care ulterior s-a aprins şi care a pus în pericol locuinţele aflate în apropiere”, informează Ministerul public.

Potrivit sursei citate, cercetările penale în acest dosar continuă pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt.

În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă, mai precizează aceeaşi sursă.

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei captări de apă potabilă. Zona a fost izolată, aşa încât nu s-au înregistrat victime.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunţat că au fost evacuate 270 de persoane, fiind găsite spaţii pentru ca acestea să fie cazate.

Incendiul puternic izbucnit în zonă a fost stins ”În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autorităţile locale pentru captarea şi stocarea apei potabile. Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuinţele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format şi un crater cu o rază de aproximativ 40-50 metri”, informa IGSU.

Potrivit sursei citate, jetul se manifesta intermitent, atingând înălţimi de 20-30 de metri şi degaja apă, gaz metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf şi pământ, care s-a aprins, generând flăcări mari, aşa încât autorităţile au dispus măsuri pentru protejarea populaţiei şi limitarea efectelor incidentului stabilind o zonă de risc pe o rază de 300 de metri şi evacuând preventiv 270 de persoane din 144 de case. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-ALERT către populaţia din Amara au fost sistate utilităţile (energie electrică, gaze naturale, apă) în zona afectată, a fost oprit traficul rutier şi au fost identificate spaţiir de cazare pentru relocarea temporară a persoanelor evacuate.

”S-ar părea că a fost o scânteie în interior, nu se ştie exact cauza”, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai ISU Ialomiţa.

Incendiul a fost stins, iar sâmbătă dimineaţă, locuitorii evacuaţi s-au putut întoarce la casele lor, dar au fost sfătuiţi să aerisească bine imobilele, pentru a preveni acumularea de gaz.

”Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale vor constitui o echipă comună de verificare, care va activa timp de o lună în perimetrul afectat, în timp ce Primăria Amara, prin componenta Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va asigura monitorizarea permanentă până la finalizarea lucrărilor, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa va menţine în permanenţă o autospecială de lucru cu apă şi spumă, dotată cu echipamente pentru măsurarea concentraţiilor de gaze toxice şi substanţe periculoase în atmosferă, cu precizarea că dispozitivul se poate modifica în funcţie de necesitate”, a transmis Prefectura Ialomiţa, într-un comunicat de presă.

În acelaşi context, Poliţia Locală Amara va interveni pentru siguranţa zonei până la revenirea la starea de normalitate.

Primăria Amara, împreună cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, va identifica operatorul economic care va efectua lucrările de punere în siguranţă şi sigilare a infrastructurii afectate.