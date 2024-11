Procesul violurilor în serie din Franţa: A fost cerută pedeapsa maximă de 20 de ani împotriva fostului soţ

Pedeapsa maximă de 20 de ani de închisoare a fost cerută luni împotriva lui Dominique Pelicot, un septuagenar care, timp de un deceniu, şi-a drogat şi violat soţia şi a făcut ca aceasta să fie violată de zeci de bărbaţi recrutaţi pe internet în sud-estul Franţei, relatează AFP, transmite Agerpres.

După 11 săptămâni de audieri, acest proces cu ecouri internaţionale intră în linie dreaptă.

La deschiderea rechizitoriului în faţa instanţei penale de la Vaucluse, procurorul general Jean-Francois Mayet a subliniat că în centrul acestui proces a fost „dominaţia masculină asupra femeilor” şi că miza sa a fost de a „schimba fundamental relaţiile dintre bărbaţi şi femei”.

În faţa magistraţilor profesionişti care compun instanţa, ministerul public şi-a început rechizitoriul cu „dirijorul” acestui deceniu de violuri, Dominique Pelicot, cerând 20 de ani de închisoare împotriva sa, pedeapsa maximă care poate fi aplicată.

„Este atât mult, cât şi prea puţin. Prea puţin având în vedere gravitatea faptelor care au fost comise şi repetate”, a insistat a doua reprezentantă a acuzării, Laure Chabaud, subliniind că responsabilitatea bărbatului este „deplină şi completă”.

Pelicot este numitorul comun al celor 50 de coinculpaţi recrutaţi pe internet cărora le-a pus-o la dispoziţie pe acum fosta sa soţie, anterior sedată cu anxiolitice, la domiciliul lor din Mazan între iulie 2011 şi octombrie 2020.

Dominique Pelicot nu şi-a ascuns niciodată responsabilitatea, numindu-se el însuşi „violator”. „Sunt vinovat de ceea ce am făcut (…) Am stricat totul, am pierdut totul. Trebuie să plătesc”, a spus el în septembrie.

„Căutarea plăcerii sale se regăseşte în dorinţa de a-şi supune soţia, de a umili sau chiar de a degrada prin gesturile şi cuvintele sale persoana pe care o preţuieşte cel mai mult în lume”, a acuzat procuroarea adjunctă.

Combătând argumentele prezentate uneori de unii avocaţi ai apărării de la începutul procesului pe 2 septembrie, ea a dat asigurări, de asemenea, că „nu este de conceput ca Gisele Pelicot să fi ingerat în mod voluntar aceşti anxiolitici”.

Mayet a lăudat „curajul” şi „demnitatea” lui Gisele Pelicot, victimă a aproximativ 200 de violuri, dintre care jumătate au fost atribuite fostului ei soţ.

„E multă emoţie”, spuse Gisele Pelicot intrând în sala de judecată.

Întâmplător, acest rechizitoriu începe cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor. „Este un simbol în plus”, a spus Antoine Camus, unul dintre avocaţii părţilor civile.

Gisele Pelicot, în vârstă de 71 de ani, a obţinut statutul de simbol feminist după ce a refuzat să permită ca procesul să aibă loc în spatele uşilor închise, „astfel încât ruşinea să schimbe tabăra”.

Majoritatea celorlalţi inculpaţi sunt, de asemenea, urmăriţi penal pentru viol în formă agravată şi riscă 20 de ani de închisoare.

Acoperit mediatic aproape în întreaga lume, cu 138 de instituţii media acreditate, inclusiv 57 străine, acest proces are un ecou mult dincolo de graniţele franceze.

În weekend, zeci de mii de oameni au mărşăluit în toată Franţa pentru a cere un „apel la trezire” împotriva violenţei împotriva femeilor, mulţi referindu-se la acest proces ieşit din comun.

În urma acestui fapt, luni dimineaţă, guvernul a anunţat extinderea sistemului care le permite femeilor victime ale violenţelor sexuale să depună o plângere într-un spital la un departament de urgenţă sau ginecologic.

La Avignon, rechizitoriul este programat să dureze trei zile, conform programului oficial. Dar, potrivit informaţiilor colectate de la diferitele părţi, el s-ar putea încheia miercuri la prânz.

După cazul Pelicot, acuzarea ar trebui să avanseze treptat, mai întâi cu cazurile mai puţin importante, cele ale lui Joseph C., 69 de ani, şi Hugues M., 39 de ani, acuzaţi de agresiune sexuală, respectiv tentativă de viol.

După rechizitoriu, apărarea va avea cuvântul până pe 13 decembrie. Verdictul este aşteptat cel târziu pe 20 decembrie.