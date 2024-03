Prinţesa Kate îşi cere scuze pentru „confuzia” creată de fotografia de Ziua Mamei: „La fel ca mulţi fotografi amatori, experimentez ocazional cu editarea”

Prinţesa de Wales şi-a cerut scuze „pentru orice confuzie” pe care a provocat-o fotografia sa de Ziua Mamei, după ce cinci agenţii foto au retras imaginea din cauza unor probleme de editare, anunţă BBC, transmite News.ro.

Într-o declaraţie postată pe reţelele sociale ale Palatului Kensington, Catherine spune: „La fel ca mulţi fotografi amatori, experimentez ocazional cu editarea”.

„Vreau să-mi exprim scuzele pentru orice confuzie pe care a provocat-o fotografia de familie pe care am împărtăşit-o ieri. Sper că toţi cei care au sărbătorit au avut o Zi a Mamei foarte fericită”, spune prinţesa.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

Fotografia fusese făcută de soţul ei, prinţul William, şi postată pe reţelele sociale ale Palatului Kensington. Însă la scurt timp, cele mari agenţii fotografice internaţionale, care preluaseră fotografia în portofoliile lor, au anunţat că retrag imaginea din cauza suspiciunilor că ar fi fost editată.