Principalele modificări pe care McLaren le-a adus noului său monopost

McLaren a efectuat joi primul test cu noul monopost, Lando Norris conducând modelul MCL39 pe circuitul de la Silverstone.

Vicecampion mondial, Norris a spus într-o intervenție pentru Sky Sports News că noul monopost este „mai ușor, mai puternic și mai rapid”.

De asemenea, Norris precizează că sunt mai multe modificări făcute decât „ai putea crede când te uiți la monopost”.

Conform expertului în Formula 1 Matthew Somerfield, de la PlanetF1.com, noul monopost al celor de la McLaren vine cu modificări semnificative ale configurației suspensiei față, are un nas reprofilat, prezintă schimbări ale cutiei de aer și ale părților laterale.

„S-au schimbat mai multe decât ai putea crede când te uiți la monopost, ceea ce este un lucru excelent.

Adică, încerci să îmbunătățești în fiecare domeniu, nu? Încerci să o faci mai ușoară, mai puternică, mai rapidă, orice ar fi. Cred că s-a lucrat și s-a îmbunătățit fiecare piesă de pe mașină.

M-am simțit bine. Adică, e plăcut să fii din nou în mașină.

Este emoționant. Primul an pentru noi toți ca echipă în care venim la treabă din postura de campioni și cu niște ținte clare. Mă simt bine, iar băieții fac o treabă extraordinară. Așa că, da, mă bucur să mă întorc” – Lando Norris, pentru Sky Sports News.

Andrea Stella, directorul McLaren Racing, a dezvăluit că echipa s-a concentrat în principal pe două domenii în îmbunătățirea MCL39 comparativ cu predecesorul său: eficiența aerodinamică și interacțiunea cu pneurile.

NEW MCL39 ANALYSIS🧐

Key points:

🟡Much more aggressive anti-dive suspension design➡️Aim is to stabilise aero under braking

🔴Vertical side inlets

🔵Larger, oval airbox inlet

⚫️New nose?

-Reworked engine cover outlet (not shown)

-Epic livery🔥

Looks like a solid step already!… pic.twitter.com/s3jICRPCDT

— Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) February 13, 2025