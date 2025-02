Primele imagini cu noul monopost McLaren pentru sezonul 2025 al Formulei 1: Modelul MCL39

McLaren este prima echipă din Formula 1 care a scos pe circuit noul monopost pentru sezonul 2025 din Marele Circ. Campioană mondială en-titre la constructori, echipa condusă de Zak Brown vrea să cucerească titlul mondial de la piloți după o pauză de 17 ani.

MCL39 este monopostul cu care McLaren vrea să triumfe în 2025 în ierarhia piloților și să-l detroneze pe Max Verstappen, campionul ultimelor patru sezoane din Formula 1.

Monopostul a rulat pentru prima dată pe circuitul de la Silverstone, mașina fiind camuflată.

În mod oficial, toate cele zece echipe își vor prezenta monoposturile pentru 2025 în cadrul unui eveniment care va avea loc săptămâna viitoare în O2 Arena din Londra. Formula 1 sărbătorește 75 de ani de existență.

La fel ca și în sezonul 2024, McLaren se va baza pe piloții Lando Norris și Oscar Piastri.

