VIDEO Carlos Sainz, la volanul noului monopost Williams pentru sezonul 2025 al Formulei 1

Williams a devenit a doua echipă din lumea Marelui Circ (după McLaren) care-și arată noul monopost pentru sezonul 2025 al Formulei 1. Primele imagini au fost surprinse pe circuitul de la Silverstone.

Cu ajutorul modelului FW47, Williams vrea să revină în prima parte a ierarhiei din Formula 1 în sezonul 2025.

Piloții echipei pentru noul sezon sunt Carlos Sainz Jr. (venit de la Ferrari) și Alexander Albon.

„Totul a mers bine, ceea ce este o veste bună. Un tur de instalare pentru un monopost nou este întotdeauna un pic dificil, dar totul a funcționat așa cum trebuia și acum suntem gata să intrăm în planul de rulare” – Carlos Sainz Jr.

Williams FW47 Unveiled: A Bold New Era for Williams Racing alongside Carlos Sainz and Alex Albon #F1 #Formula1 #McLaren #Mercedes #RedBull #Ferrari #charlesleclerc #lewishamilton #MaxVerstappen #Schumacher pic.twitter.com/0gRUlbOTdf

Evolution and drag cutting for Williams, all-new front wing suggests further changes on the car – especially on the front end of the floor

