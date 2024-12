Primele semifinaliste de la CE de handbal feminin

Naţionalele Franţei şi Ungariei s-au calificat, duminică, în semifinalele Campionatului European, după ce au învins reprezentativele Suediei, respectiv României, în penultima etapă din grupa I.

Duminică s-au jucat trei partide în grupa I, rezultatele înregistrate fiind următoarele:

Muntenegru – Polonia 30-28

România – Ungaria 29-37

Suedia – Franţa 27-31.

În urma rezultatelor, Franţa şi Ungaria şi-au asigurat calificarea în semifinale, ambele cu câte 8 puncte în clasament, urmate de Muntenegru 4, Suedia, România, câte 2, Polonia 0.

🇭🇺 become the first national team to secure a place in the semi-finals of the Women’s #EHFEURO2024. ✅

Incredible atmosphere at the Fönix Arena in Debrecen and well-deserved success for #Hungary, their first #EHFEURO semi-final since 2012! 🔥 🤾‍♂️ #Handball pic.twitter.com/KCbYTKcO06

— Filip Mishov (@fmishov) December 8, 2024