Primele personaje Mickey și Minnie Mouse de la Disney intră în domeniul public odată cu expirarea drepturilor de autor din SUA

Este vorba despre animația care a lansat Casa Șoricelului. Steamboat Willie, un scurtmetraj din 1928, în care apar primele versiuni nevorbitoare ale lui Mickey și Minnie, este considerat ca fiind momentul care a transformat norocul Disney și a intrat în istoria cinematografiei. Imaginile lor sunt acum disponibile pentru public în SUA, după ce drepturile de autor ale Disney au expirat, transmite BBC.

Acest lucru înseamnă că creatorii, cum ar fi desenatorii de benzi desenate, pot de acum să prelucreze și să utilizeze primele versiuni ale lui Mickey și Minnie.

De fapt, oricine poate utiliza aceste versiuni fără permisiune sau costuri.

Dar Disney a avertizat că versiunile mai moderne ale lui Mickey sunt încă acoperite de drepturile de autor.

„Vom continua, desigur, să ne protejăm drepturile asupra versiunilor mai moderne ale lui Mickey Mouse și asupra altor opere care rămân supuse drepturilor de autor”, a declarat compania.

Legea americană privind drepturile de autor spune că drepturile asupra personajelor pot fi deținute timp de 95 de ani, ceea ce înseamnă că personajele din Steamboat Willie au intrat în domeniul public luni, 1 ianuarie 2024.

Aceste opere pot fi acum partajate, interpretate, reutilizate, reproduse sau eșantionate în mod legal.

Primele versiuni ale lui Mickey și Minnie sunt doar două dintre operele care intră în domeniul public în SUA în ziua de Anul Nou.

Și alte filme, cărți, melodii și personaje celebre din 1928 sunt acum disponibile pentru publicul american. Printre acestea se numără comedia romantică mută „The Circus” a lui Charlie Chaplin, cartea „The House at Pooh Corner” a scriitorului englez AA Milne, care a introdus personajul Tigger, Orlando a Virginiei Woolf și Lady Chatterley’s Lover a lui DH Lawrence.

Marea Britanie are propriile reguli privind drepturile de autor și date de expirare diferite. De exemplu, operele lui Lawrence sunt încă sub incidența drepturilor de autor cel puțin până în 2039.

Disney s-a confruntat de mai multe ori în trecut cu pierderea drepturilor de autor asupra desenelor sale originale.

Personajele ar fi trebuit să intre în domeniul public în 1984, dar Congresul a prelungit termenul cu 20 de ani.

Înainte de următoarea dată de expirare, în 2004, a fost aprobată o altă prelungire de 20 de ani.

„Profund simbolic”

Eforturile Disney de a-și proteja personajele au făcut ca legea să fie supranumită chiar și „Legea de protecție a lui Mickey Mouse”. Dar momentul a sosit în sfârșit.

Jennifer Jenkins, director al Duke Centre for the Study of the Public Domain, a declarat pentru BBC că este o piatră de hotar „profund simbolică și mult așteptată”.

„Ceea ce înseamnă pentru noi este că, începând din 2024, oricine va fi liber să copieze, să împărtășească și să construiască pe baza acestor desene animate originale din 1928 și a personajelor din ele”, a spus ea.

Jenkins a spus că acest moment este deosebit de semnificativ din cauza „rolului perceput” al companiei Disney în prelungirea termenului drepturilor de autor, care a împiedicat ca proprietățile sale să intre în domeniul public atât de mult timp.

Disney încă deține separat o marcă comercială asupra lui Mickey ca identificator de marcă și mascotă corporativă. Acest lucru înseamnă că există în continuare limite în ceea ce privește modul în care publicul poate utiliza aceste imagini, a declarat Jenkins.

„Ceea ce nu pot face este să încep să fac mărfuri și același tip de produse pe care le vinde Disney”, a spus ea.

„Așadar, dacă vând tricouri cu Mickey și Minnie pe ele, iar cineva care vede aceste tricouri crede în mod eronat că primește un produs Disney, când nu este așa, atunci marca comercială se oprește.”

Așadar, orice utilizare a lui Mickey Mouse care dă impresia că acesta aparține unui alt brand decât Disney ar fi tot o problemă de marcă înregistrată.

Jack Kendall, un creator de conținut digital în vârstă de 32 de ani din Warwickshire, care administrează un canal YouTube pentru explicații despre știrile Disney, crede că cineva ar putea încerca să le ofere lui Mickey și Minnie tratamentul unui film de groază.

El a comparat acest lucru cu momentul în care Winnie the Pooh a intrat în domeniul public și a fost transformat în filmul de groază cu rating R Blood and Honey, care a fost unul dintre cele mai prost cotate filme din acest an.

Kendall, care are peste 168.000 de abonați la canalul său DSNY Newscast, crede că Disney ar dori să evite orice alte lupte juridice, având în vedere că firma a devenit „un paratrăsnet politic în cultura pop”.

„Dar vor, de asemenea, să își protejeze cele două personaje cele mai identificabile”, a declarat el pentru BBC.

El crede că utilizarea activă de către Disney a versiunilor cu marcă înregistrată în produsele Steamboat Willie, în noile scurtmetraje de animație și chiar în logo-ul cinematografic al studiourilor, este „modul în care Disney protejează personajele în cazul în care dorește să meargă pe calea legală în cazul oricărei utilizări exagerate a acestora”.

Un purtător de cuvânt al Disney a declarat că încă de la prima apariție a lui Mickey Mouse, în 1928, oamenii au asociat personajul cu compania.

„Acest lucru nu se va schimba atunci când drepturile de autor ale filmului Steamboat Willie vor expira”, a spus acesta.

„Versiunile mai moderne ale lui Mickey vor rămâne neafectate de expirarea drepturilor de autor ale filmului Steamboat Willie, iar Mickey va continua să joace un rol principal ca ambasador global al Walt Disney Company în poveștile noastre, în atracțiile din parcurile tematice și în mărfurile noastre.”

Compania a adăugat că „va depune eforturi pentru a evita confuzia consumatorilor cauzată de utilizarea neautorizată a lui Mickey și a altor personaje emblematice ale noastre”.