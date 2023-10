Primarul unei comune din Brașov a renunțat la funcția de primar / Era condamnat la închisoare cu suspendare pentru ultraj, după ce a amenințat cu moartea doi polițiști

Comuna Comăna a rămas fără primar după ce, prin ordin de prefect, i-a fost încetat mandatul înainte de termen, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Primarul comunei Comăna, Viorel Grusea, a fost nevoit să renunțe la funcție înainte de a-și încheia al patrulea mandat.

El a făcut anunțul aseară, pe rețelele de socializare, după ce și-a luat rămas bun de la colegii din primărie.

Mandatul primarului liberal s-a încheiat printr-un ordin al prefectului județului Brașov, în urma unei sentințe penale definitive. Atribuțiile de primar le va prelua viceprimarul.

“Din data de 17 octombrie am emis ordinul de prefect prin care am constatat încetarea înainte de termen a mandatului domnului primar Grusea, având în vedere o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prin care domnia sa are de ispășit o anumită pedeapsă”, a precizat prefectul județului Brașov, Cătălin Văsii.

Viorel Grusea a fost cel mai tânăr primar din Ţara Făgăraşului atunci când localnicii din Comăna i-au încredinţat funcţia prin vot, pentru prima dată în 2008.

Reamintim că, în anul 2021, Viorel Grusea a fost reținut într-un dosar de ultraj. El a recunoscut în faţa anchetatorilor că a amenințat cu moartea doi polițiști de la Investigarea Fraudelor, după ce aceștia au decis închiderea magazinul administrat de soția lui, pentru abateri repetate de la legislația fiscală.

După incident, fostul primar a încheiat cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov un acord de recunoaştere a vinovăţiei, care prevedea o condamnare la opt luni de închisoare cu suspendare şi interzicerea unor drepturi.