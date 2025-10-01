Primarul Sibiului, la deschiderea noului an universitar: Vi s-a tăiat din burse. Lipsa banilor nu vă va scuti de griji. Nouă, administrației locale, încă nu ne-a venit rândul, dar ne va veni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul Sibiului, Astrid Cora Fodor, a fost prezentă miercuri la Sala Transilvania, la ceremonia de deschidere a anului universitar. Aceasta a avut un discurs în care a vorbit despre criza bugetară, care îi afectează și pe studenți, comparând situația actuală cu cea a crizei economice din 2008, an în care aceasta ocupa funcția de viceprimar, scrie Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Acest an universitar debutează sub niște auspicii nu prea fericite. Degeaba, nu putem să ascundem și să nu vorbim că România se află într-o criză profundă. Voi, studenții, ați fost printre primii afectați. Vi s-a tăiat din burse, pentru mulți dintre voi bursele sunt o sursă importantă de venit și pentru unii nu neapărat de venit, dar este o recompensă pentru efortul pe care îl faceți și de a învăța mult și de a obține rezultate chiar excepționale”, a spus Astrid Fodor în deschiderea discursului.

Ea a spus că administrația locală va fi afectată de tăieri mai ales în contextul în care a început lucrări ample în infrastructură cu bani împrumutați.

”Din păcate, criza bugetară este reală, nu vorbim de ceva utopic. Eu, personal, am experimentat o criză economică în anul 2008, primul meu an în calitate de viceprimar. Am pornit cu stângul, nu cu dreptul, așa că atunci ni s-au tăiat 25% din salarii, a trebuit să luăm o serie întreagă de măsuri de reorganizare, poate au fost bune, poate nu au fost cele mai bune, dar am salvat de concediere un mare număr de oameni prin acele măsuri care s-au luat. Nu a fost plăcut, dar criza a trecut după doi ani, în 2010 pot să spun că Sibiul a răsuflat.

Cine a contribuit esențial la rezolvarea situației a fost funcționarea economiei acestor companii mari și solide care nu și-au redus activitatea și au lucrat cu motoarele pline. Mai mult, administrația locală a investit sume foarte mari în infrastructură, luând chiar și credite pentru a putea crește volumul investițiilor, știind că astfel creăm locuri de muncă și sprijinim sectorul de construcții și toate anexele sectorului de construcții. Noi am învățat din Capitala Culturală că cultura poate fi un motor de dezvoltare personală și cu tot riscul am investit sume substanțiale în Agenda Culturală”, a declarat ea.