Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, despre alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei: „Nu este momentul potrivit” / Mesaj către PNL: „Este rândul lor să susțină un candidat comun”

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat joi, 28 august, că organizarea de alegeri parțiale pentru Primăria Capitalei nu ar fi oportună în actualul context economic, care generează tensiuni sociale, considerând că „este normal ca într-o astfel de atmosferă să nu turnăm gaz pe foc”. Potrivit edilului, Capitala este administrată în prezent de o coaliție formată din USR, PSD, PNL și PUSL, iar această formulă poate asigura stabilitatea până la clarificarea situației tensionate la nivel național.

„Opinia mea este aceea că România astăzi se găsește într-o situație de forță majoră și că nu este oportun să amplificăm tensiunile sociale. Sunt inerente disputele într-o campanie, normal să fie așa. Dar, indiferent cine se înscrie, cine nu se înscrie, ce partide sunt, cine se aliază cu cine, nu cred că acum e momentul potrivit pentru alegeri”, a spus Băluță, răspunzând unei întrebări adresate de presă.

Legat de tensiunile sociale, el a amintit de greva magistraților: „Urmează cel mai probabil greva profesorilor și alte categorii socioprofesionale care își vor folosi dreptul legitim la protest. Este normal și firesc într-o astfel de atmosferă să nu turnăm gaz pe foc.”

Băluță consideră că, din punct de vedere administrativ, Bucureștiul are deja un cadru politic funcțional.

„Astăzi, primăria municipiului București este condusă de o coaliție. Voturile în Consiliul General sunt rezultatul unei coaliții, care este formată din următoarele partide: USR, care are cei mai mulți consilieri generali, PSD, PNL și PUSL”, a explicat Băluță.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că actuala formulă ar putea funcționa până la finalul mandatului, edilul a răspuns: „Nu am de unde să cunosc lucrurile acestea și am spus că nu este astăzi oportun. Legea trebuie respectată. Dacă în primăvară lucrurile vor arăta diferit, și sunt convins că vor arăta diferit, este un moment oportun să respectăm întocmai prevederile legale și să organizăm alegeri.”

Candidat comun al coaliției

În declarația politică susținută la șantierul de la Planșeul Unirii, Băluță a afirmat că se pronunță pentru susținerea unui candidat unic pentru Primăria Capitalei, amintind de candidatura PNL-PSD la europarlamentare din 2024 și de cea a lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale.

„Viziunea mea pentru București este următoarea și o propun și partenerilor, unii dintre ei foarte nerăbdători să se pună pe funcții: să finalizăm mai întâi un program cu obiective clare pe trafic, termoficare, curățenie, locuințe și siguranță, cu termene, bugete și responsabilități. Când planul este gata și asumat de toți, devine o consecință firească, nu premiza discuției.

Bucureștenii nu au nevoie de încă o ceartă pe nume sau între partide, ci de apă caldă, drumuri sigure și transport care vine la timp. De aceea, data alegerilor și candidatul sau candidații le fixăm după ce convenim un plan care rezolvă concret aceste lucruri. Mă pronunț inclusiv pentru un candidat comun – nu pot decide eu singur, ci împreună cu colegii de la PSD. Eu sunt pentru o variantă în care să aducem pentru prima dată un plan, și nu un candidat”, a explicat Băluță.

El a adăugat: „Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca și fără noi. Experiența politică mă face să cred că, atunci când doi se coalizează împotriva unui al treilea, PSD va face un pas înapoi și va merge pe propria viziune pentru cea mai importantă administrație publică locală a țării.”

Băluță nu și-a anunțat candidatura

Primarul PSD al Sectorului 4 și cel mai bine plasat în sondaje pentru funcția de primar general a declarat că nu și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei și că o astfel de discuție poate avea loc doar după ce vor fi stabilite clar atât data alegerilor parțiale, cât și un proiect comun al coaliției.

„Nu am spus în vreo clipă că voi candida. Ca să pot să câștig primul pas pe care îl avem, este să candidez. Nu pot să vorbesc despre acest lucru până în momentul în care nu vom avea bine definită o dată a alegerilor pe de o parte și un proiect comun”, a precizat Băluță, într-o conferință de presă.

PSD nu mai este partidul-stat

Potrivit lui Băluță, percepția publică asupra PSD s-a schimbat semnificativ față de anii trecuți, iar coaliția de guvernare trebuie să împartă prerogativele puterii.

„Anul trecut și în anii trecuți am văzut de fiecare dată un anumit tip de percepție legată de Partidul Social Democrat. Era Partidul-stat, partidul care dorea să acapareze toate pozițiile. Astăzi, când ar trebui să judecăm într-o coaliție că toate prerogativele puterii trebuie împărțite – așa este într-o democrație – lucrurile acestea nu mai sunt valabile. Brusc, suntem în coaliție doar când ne convine. Stabilim lucruri doar atunci când ele ne favorizează.”, a spus edilul PSD.

Mesaj către PNL: „Este rândul lor să susțină un candidat comun”

Băluță a afirmat că PSD și PNL au colaborat deja în cadrul alianței electorale la alegerile europarlamentare și prezidențiale și că este firesc ca această logică să continue și pentru București.

„Îmi doresc și eu să văd, așa cum am susținut, am făcut o alianță cu colegii de la PNL împreună la alegerile europarlamentare, am susținut un candidat comun la alegerile prezidențiale. Cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun la Primăria Capitalei”, a transmis primarul.

Declarațiile lui Daniel Băluță vin în contextul discuțiilor tot mai intense privind organizarea de alegeri parțiale la București, după ce a expirat termenul de 90 de zile pentru organizarea alegerilor ca urmare a faptului că primarul general Nicușor Dan a devenit președinte.