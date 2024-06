Primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu, spune că o susţine pe Elena Lasconi pentru preşedinţia USR şi candidatura la funcţia de şef al statului: „Elena are energia şi dorinţa de a reconstrui partidul, are legitimitatea votului şi notorietatea necesară”

Primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu-Viziteu, a declarat duminică, într-o postare pe Facebook, că o susţine pe Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, pentru a fi aleasă preşedinte al Uniunii Salvaţi România (USR), el arătând că o apreciază pe aceasta pentru că a decis să îşi asume şi candidatura la alegerile prezidenţiale, transmite Agerpres.

„Dragi prieteni, Elena Lasconi a spus Da! Elena a hotărât să-şi asume atât candidatura la preşedinţia partidului, cât şi candidatura la alegerile prezidenţiale. Nu a fost o decizie uşoară, va avea cu siguranţă multe de înfruntat. De asta are toată aprecierea si susţinerea mea. Mă bucur că a înţeles mesajul meu şi al altor colegi, atunci când am solicitat ca oricine doreşte să se înscrie în cursa pentru conducerea USR să-şi asume şi candidatura. O susţin pe Elena deoarece cred că în acest moment este cea mai bună soluţie pentru USR. Elena are energia şi dorinţa de a reconstrui partidul, are legitimitatea votului şi notorietatea necesară pentru a începe campania cu motoarele turate”, afirmă Lucian Stanciu-Viziteu, în mesajul menţionat.

Totodată, el arată că USR se află într-o situaţie „extrem de complicată”.

„Urmează săptămâni şi luni de foc. Nu ne va fi uşor, situaţia este extrem de complicată şi o ştie fiecare dintre noi. Dar fix pentru astfel de momente am intrat în politică! România se schimbă cu noi toţi. E nevoie de munca fiecăruia, de hotărârea, de pasiunea fiecăruia. Şi, poate, e nevoie şi de puţină credinţă. Credinţa că împreună vom reuşi! Forza Elena! Forza USR!”, mai spune primarul municipiului Bacău.

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a declarat duminică, într-un mesaj postat pe Facebook, că a decis să îşi depună candidatura pentru preşedinţia Uniunii Salvaţi România (USR).

Preşedintele demisionar al USR, Cătălin Drulă, a anunţat, marţi, că va convoca Congresul partidului pe data de 29 iunie, la Bucureşti, pentru alegerea unui nou Birou Naţional şi al unui preşedinte al formaţiunii. El a anunţat, luni, că îşi asumă rezultatele slabe obţinute de Alianţa Dreapta Unită (USR, PMP şi Forţa Dreptei) la alegerile locale şi europarlamentare din 9 iunie şi că va demisiona din funcţia de preşedinte al USR.

Conform Statutului USR, preşedintele are atributul convocării Congresului partidului. Alegerea Biroului Naţional se face de către Congresul partidului, prin votul delegaţilor, iar alegerea preşedintelui partidului se face online cu votul tuturor membrilor.