Primarul general interimar: Coaliţia merge foarte bine la nivelul Capitalei, atribuţiile sunt împărţite între partide

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), a declarat joi că la nivelul Bucureştiului coaliţia de guvernare funcţionează foarte bine, iar atribuţiile sunt împărţite între cele trei partide componente, transmite Agerpres.

Bujduveanu a fost întrebat dacă în interiorul Organizaţiei de Bucureşti a PNL s-a discutat despre stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Orice discuţie despre alegerile din Bucureşti nu sunt binevenite în acest moment pentru că nu fac altceva decât fie să ostilizeze populaţia, fie să ostilizeze partidele de guvernământ între ele. După ce se ajunge la o concluzie referitor la data alegerilor, cu siguranţă ne vom pune cu toţii la masă şi vom lua decizia cea mai înţeleaptă. Cel mai mare risc este ca Primăria Capitalei să cadă pe mâinile unui extremist. Atunci va fi o opoziţie constantă la un guvern care astăzi are nevoie de tot spirjinul parlamentar şi sprijinul popular, pentru că aceste măsuri nu sunt populare, dar sunt necesare, iar noi, cei de la Primăria Capitalei, trebuie să asigurăm suport. Şi de aceea aţi văzut că de la noi au început o serie de reforme, inclusiv la companiile municipale şi veţi vedea şi în perioada următoare o reorganizare pe care o propunem împreună cu colegii de la USR şi PSD. Coaliţia merge foarte bine la nivelul Capitalei, atribuţiile sunt împărţite între cele trei partide”, a precizat edilul, într-o conferinţă de presă susţinută în Parcul Herăstrău.

Primarul interimar al Capitalei consideră că toate partidele pro-europene ar trebui să se coalizeze şi să aibă un candidat unic la Primăria Bucureştiului.

„Am spus-o în nenumărate rânduri: cred că partidele de guvernare pro-europene ar trebui să se coalizeze, aşa cum au făcut-o la guvernare, dintr-un motiv simplu – am mai trăit experimente în care de dimineaţă eram la alianţă şi la prânz ne certam pe candidaturi şi am văzut unde ne-au dus”, a conchis acesta.