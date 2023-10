Primarul Dominic Fritz anunță demolarea Clubului No Name din Timișoara, după o decizie definitivă a judecătorilor/ Localul cu o suprafață de peste 6.500 mp ar fi fost construit ilegal

Primarul Dominic Fritz anunță, printr-un comunicat transmis sâmbătă, demolarea Clubului No Name din Timișoara, după o decizie definitivă a judecătorilor. Localul cu o suprafață de peste 6.500 mp ar fi fost construit ilegal. Primarul USR a câștigat definitiv procesul împotriva clubului No Name.

Clubul No Name ocupă o suprafață de 6.552 mp, cu o valoare estimată de 2,6 milioane de euro, se arată în comunicat. Primarul susține că pentru terenul pe care este construit clubul nu a existat contract de concesiune, iar construcțiile ridicate acolo nu au autorizație de construire. Activitățile se desfășurau fără autorizație de funcționare și nu exista autorizație ISU, mai spune edilul.

„Încă o victorie în instanță împotriva celor care de ani de zile ocupă și folosesc ilegal domeniul public al timișorenilor în interes personal. Avem aici un caz în care pe un teren al orașului, ocupat abuziv, a fost construit și a funcționat bine-mersi un club. Fără ca nimeni să nu vadă nimic ani în șir. În timp ce antreprenorii corecți și-au dezvoltat afaceri plătind taxe, chirii și operând la costuri normale, o clasă de privilegiați a pus mâna pe terenurile Timișoarei și le-a folosit după bunul plac. Acum, rezolvăm și problema concurenței neloiale, dar și recuperăm terenurile orașului”, a declarat primarul USR Dominic Fritz.

În 22 mai 2023 a fost cerută suspendarea dispoziției primarului Dominic Fritz, prin care s-au impus măsurile de demolare. În 13 iunie 2023, Primăria a câștigat în primă instanță, iar miercuri, 11 octombrie 2023, a câștigat definitiv, se mai arată în comunicat.

Primarul USR a recuperat recent în justiție alți 6.425 mp din domeniul public al Timișoarei, ocupați ilegal de Terasa ”Boss”, ca și 13.000 mp de pe malul Begăi folosiți ilegal de Ștrandul Termal, mai spune primarul: