Primarul din Buziaș vrea să populeze parcul orașului cu veverițe carpatine / ”În prima etapă am găsit doar tărcate și acelea nu sunt ca ale noastre”

Parcul din Buziaș va fi populat cu mai multe veverițe carpatine, anunță primarul localității, care precizează că încă nu a găsit exact rasa care popula această zonă.

Acum sunt aici aproximativ 20 de exemplare, însă vor mai fi aduse câteva familii, având în vederea simpatia de care se bucură micile rozătoare, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Autoritățile vor să introducă aproximativ 25 de veverițe brun-roșcate, specifice zonei carpatine, spune primarul Sorin Munteanu.

“Din câte am înțelese la specialiști ele vor trebui să aibă o perioadă de acordare enabital și perioada ar fi undeva la opt-nouă luni. Vor fi ținute niște voliere speciale pentru acomodare. Acum suntem în discuții cum să procedăm. De unde să le luăm am găsit. În prima etapă am găsit doar tărcate și acelea nu sunt ca ale noastre. Trebuie să fie brun-roșcate, acestea sunt veverițele din Buziaș”, spune Sorin Munteanu..

În primă fază, vor fi aduse 25 de exemplare, care vor fi eliberate în parcul-pădure după ce se vor adapta la noul mediu, a mai spus edilul.