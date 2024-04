Primarul din Brăila nu permite instalarea corturilor electorale: „Mascarada la cort nu mai are ce căuta în Brăila. Nici măcar PSD-ului nu o să îi permit să amplaseze corturi”

Municipiul Brăila nu a fost împânzit de corturile partidelor politice unde se adună semnături pentru candidații la alegerile locale și alegerile europarlamentare, relatează De Brăila.

Decizia aparține primăriului PSD Marian Dragomir, care a spus că nu va permite niciunui partid politic, nici măcar propriului partid, să monteze corturi politice pe domeniul public. Acesta a mai amintit că, începând cu anul 2017, există un regulament prin care sunt interzise și bannerele între stâlpi.

Presa locală din mai multe județe a semnalat numeroase situații în care corturile au fost rupte de vânt și au ajuns inclusiv pe spațiile verzi sau chiar au fost vandalizate, în special cele amplasate în apropierea parcurilor de joacă pentru copii.

„Corturi în 2024? Nici măcar PSD-ului nu o să îi permit să amplaseze corturi în municipiu. Suntem în 2024 și există modalități mai evoluate, legale și decente de campanie electorală. Mascarada la cort nu mai are ce căuta în municipiul Brăila. Avem și un regulament, votat în Consiliul Local Municipal, de când am venit eu la Primărie, prin care se interzic bannerele pe stâlpi. Nu există niciun fel de banner! Nu mai are ce căuta vreun partid politic la cort, în 2024. Nici mascaradă politică la cort nu se mai face. S-a făcut în trecut!”, a spus primarul.