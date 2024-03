Primarul demis al Lugojului candidează independent / Anunță că rămâne totuși membru PNL / A fost demis în 2022 pe motiv că şi-a schimbat domiciliul, în Germania

Claudiu Buciu, primarul demis al municipiului Lugoj, a anunțat că va candida independent pentru un nou mandat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Claudiu Buciu subliniază că decizia vine în urma unei perioade în care a învățat că lucrurile bune se realizează cu oameni buni, indiferent de culoarea politică.

“Având în vedere deciziile luate de președintele PNL Timiș, domnul Nica, respectiv faptul că a numit un alt președinte interimar al organizației și faptul că a anunțat că organizația PNL Lugoj are un alt candidat pentru primăria municipiului Lugoj, am considerat că cel mai corect este să candidez independent. Nu-mi dau demisia din PNL. Am încredere că lugojenii vor înțelege că, pentru a duce la bun sfârșit toate finanțările pe care le-am obținut până acum, îmi vor acorda în continuare încredere, atât mie, cât și echipe e pe care am format-o în primărie”, spune Claudiu Buciu.

Claudiu Buciu este la cea de-a doua candidatură ca independent. Din aceeași postură a mai candidat în 2016, când s-a clasat pe locul al doilea după primarul în funcție, Francisc Boldea. Nici acum și nici atunci, Buciu nu a părăsit PNL.

În 8 iulie 2022, prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu, a emis Ordinul de Prefect prin care l-a demis pe Claudiu Buciu din funcţia de primar al municipiului Lugoj pe motiv că acesta şi-a schimbat domiciliul, în acte, noul domiciliu fiind în Germania.