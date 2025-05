Primăria Timișoara pierde în primă instanță procesul pentru evacuarea unei clădiri care aparține municipalității / Primar: ”Nu am crezut nicio clipă că cei care au fentat legea decenii, acum se vor da la o parte”

Primăria Timișoara a pierdut în primă instanță procesul privind evacuarea clădirii de pe bulevardul C.D. Loga nr. 52. Municipalitatea anunță că va continua demersurile legale pentru evacuarea celor care stau ilegal în imobilul de pe Loga 52, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Judecătoria Arad, unde a fost strămutat dosarul, a respins cererea de evacuare a lui Momiță Bona, care ocupă clădirea intrată în proprietatea Primăriei Timișoara în 2023.

Primarul Dominic Fritz a declarat că municipalitatea așteaptă motivarea hotărârii de la Arad, pe care o va contesta.

„Când am început lupta pentru recuperarea patrimoniului Timișoarei nu mă așteptam să fie ușor. Nu am crezut nicio clipă că cei care au fentat legea decenii, acum se vor da la o parte și vor recunoaște că au furat casele și terenurile orașului. Sunt pregătit pentru această luptă, mă bazez pe o echipă curajoasă și bine pregătită și vom merge până la capăt. Vremurile în care patrimoniul Timișoarei era prădat cu complicitatea administrației au trecut”, a declarat Dominic Fritz.

Vila de pe Loga 52 se află pe un teren de peste 1.200 de metri pătrați și are regim de parter plus etaj.

Municipalitatea intenționează să valorifice acest imobil în beneficiul comunității, prin transformarea lui într-un spațiu educațional.